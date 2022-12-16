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1 час назад

Блогер рассказал о японских технологиях седана Geely для России

Motor.ru

Блогеры канала Dabiaoche разобрали Geely Emgrand и рассказали о японских технологиях, которыми воспользовались инженеры китайской марки. На обзор попал автомобиль с 1,5-литровым безнаддувным двигателем и вариатором; в Поднебесной такие стоят от 78 тысяч юаней (эквивалент 720 тысяч рублей). В 2023 году новинка Geely появится в России с тем же мотором. Переводом ролика на русский язык и его озвучкой занимался портал «Китайские автомобили».

Блогер рассказал о японских технологиях седана Geely для России
Фото: Motor.ruMotor.ru

В самом начале обзора обозреватель Dabiaoche подчеркнул, что Geely Emgrand четвертого поколения — дешёвый автомобиль по китайским меркам. По этой причине не стоит удивляться отсутствию газовых упоров на капоте, полностью стальному кузову и минимуму передовых технических решений в конструкции двигателя.

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Силовой агрегат JLC-4G15B рабочим объёмом 1498 кубических сантиметров создан с оглядкой на «атмосферники» японских концернов. По архитектуре и ключевым параметрам двигатель похож на изделия Mitsubishi, а система газораспределения сконструирована на основе решений Toyota.

На Geely Emgrand используется модернизированный алюминиевый «атмосферник» с изменённой системой выхлопа. Целью инженеров была адаптация агрегата под ужесточение экологических стандартов, однако и мощность, и крутящий момент удалось увеличить (до 114 лошадиных сил и 147 Нм). Китайцы считают мотор довольно надёжным и ремонтопригодным.

Блогеры покритиковали Geely за усилители бамперов толщиной всего 1,06 миллиметра и отсутствие поперечной балки для защиты пешеходов. Однако в целом Emgrand 7 спроектирован грамотно: усилитель переднего бампера отформован из двухслойной стали, радиатор размещён на расстоянии 15 сантиметров от усилителя, а длина энергопоглощающих буферов такова, что при авариях на небольшой скорости Geely будет недорого починить:

По итогам первой серии Geely Emgrand набрал 31 балл из 61, что является средним показателем. Однако с учётом ценовой политики автопроизводителя результат можно считать достойным. В следующем обзоре Dabiaoche обещали наглядно показать конструкцию подвески бюджетного седана.

Автоэксперт,Geely Emgrand,Geely,Toyota,Mitsubishi,
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