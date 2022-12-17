Tesla и Nissan лидируют в рейтинге самых надежных электрокаров

Издание Consumer Reports провело исследование надежности электромобилей, собрав информацию от сотен тысяч их владельцев. Самыми беспроблемными оказались Tesla Model 3 и Nissan Leaf: они заняли второе и третье место соответственно в общем рейтинге. Первая строчка же досталась электрокроссоверу Kia EV6, однако из-за новизны модели, которая появилась в продаже только в прошлом году, аналитики считают ее результат не столь показательным.

Фото: Tesla Model 3© Tesla Tesla Model 3© Tesla

На основе данных, собранных Consumer Reports, Tesla Model 3 оказалась относительно беспроблемной моделью — она собрала наименьшее число жалоб от владельцев. Похожий уровень надежности продемонстрировал Nissan Leaf, долгое время носивший звание самого популярного электромобиля в России.

У Model 3 и Leaf оказалось наименьшее количество проблем с аккумуляторами, электромоторами или зарядкой, выявил опрос. Как отмечает Consumer Reports, у обеих марок богатый и многолетний опыт в производстве электромобилей, который сказался на результатах исследования. Тем не менее, другие «Теслы», включая относительно недавнюю Model Y, оказались заметно менее надежными.

Это подтверждают и регулярные жалобы владельцев, некоторые из которых даже объявляют голодовки из-за проблем с электрокарами.