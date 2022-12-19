Как часто нужно мыть автомобиль зимой

Снегопады и оттепель в зимний период приводят к тому, что автомобили быстро покрываются грязью. Кроме того, в некоторые полости машины попадает соль, реагенты и другие вредные вещества, провоцирующие появление коррозии на деталях и кузове. Автоэксперт Джим Дворак советует водителям мыть машину не реже, чем раз в две недели. А лучше грязь с кузова смывать всякий раз, когда автомобиль особенно пострадал от погодных условий.