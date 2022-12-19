Как часто нужно мыть автомобиль зимой

Снегопады и оттепель в зимний период приводят к тому, что автомобили быстро покрываются грязью. Кроме того, в некоторые полости машины попадает соль, реагенты и другие вредные вещества, провоцирующие появление коррозии на деталях и кузове. Автоэксперт Джим Дворак советует водителям мыть машину не реже, чем раз в две недели. А лучше грязь с кузова смывать всякий раз, когда автомобиль особенно пострадал от погодных условий.
Эксперт отметил, что некоторые автомойки предлагают дополнительную функцию – мытье днища. Разумеется, услуга предоставляется за отдельную плату, но существенно сокращает риски появления преждевременной коррозии. Джим Дворак рекомендует проводить данную процедуру время от времени.
Также эксперт советует избегать посещения автоматизированных автомоек с огромными вращающимися щетками, поскольку они повреждают лакокрасочное покрытие. Дворак назвал их «тоннелями ужаса». Огромные щетки повреждают краску на авто, и со временем оно может покрыться мелкими царапинами.