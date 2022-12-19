Что получил и что потерял Honda Civic девятого поколения

У Honda в целом и у Civic в частности репутация неоднозначная. Вроде бы машина не слишком часто ломается, но стоимость обслуживания многим кажется завышенной. Вроде бы неплохо выглядит, но как-то… Вот восьмой Civic — это да, «космолёт» своего времени, а девятый – ни рыба, ни мясо. Вроде бы комфорта там побольше, чем в предыдущем поколении, но Аккорда всё равно из него не получилось. Одним словом, с этим автомобилем вышла неопределённость. Что ж, тем интереснее будет почитать отзывы реальных владельцев и выбрать из них главное: что в Сивике есть хорошего и что – плохого.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Девятое поколение Civic, появившееся в 2011 году, технически во многом повторяет предыдущее восьмое поколение. Да и концепция с заметным конструктивным разделением седанов и хэтчбеков тоже сохранилась. Правда, если у восьмого поколения сильным раздражителем в хэтчбеках был не очень удачный робот, то в девятом поколении его не было ни у них, ни у седанов: все автоматические коробки там – только любимые хондоводами классические вальные автоматы. Теоретически на гибридах можно встретить вариаторы, но их ничтожно мало (хотя вариатор там не самый плохой).

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Так же, как и машины восьмого поколения, девятые Сивики заметно отличались на рынках разных стран: у нас продавали седаны, в США были ещё и купе, а в Европе – хэтчбеки и даже универсалы. При этом задняя многорычажка была только у седанов, а у хэтчбеков и универсалов сзади стояла простая балка. Моторы тоже имели отличия в зависимости от рынка. Американцам повезло с объёмными атмосферными моторами – у них под капотом Сивиков могли располагаться двигатели объёмом 2,0 и 2,4 л. Скучным, экономным и практичным европейцам дали другие объёмы в духе их традиционных ценностей – бензиновые объёмом 1,4 л и даже дизели. Не знаю, кто в России оценил бы дизельный Civic, поэтому у нас продавали машины с бензиновым мотором объёмом 1,8 л, который можно было встретить под капотом машины для любого рынка.

Как было сказано выше, технически восьмое и девятое поколение очень похожи. Оно и понятно: платформа у них общая, 1,8-литровый мотор и АКП практически одинаковые. Если точнее, то до рестайлинга мотор был вообще тем же самым R18A, а в ходе рестайлинга 2014 года его заменили на мотор R18Z. Различия у них минимальны, все основные достоинства и недостатки абсолютно одинаковые.

Гораздо больше машины разных поколений отличаются по салону. Новое поколение стало более комфортным хотя бы из-за попытки сделать приличную шумоизоляцию, которой так не хватало восьмому Сивику. И ещё заметно изменилась настройка ходовой части: рулится девятый Civic не хуже восьмого, но при этом не вытрясает из водителю душу, кости скелета и прочий ливер, который страдал от зубодробительной подвески предыдущего поколения. Впрочем, тут мы уже потихоньку переходим к вопросам эксплуатации и оценки автомобиля, а это гораздо лучше сделают владельцы этих машин. Так что предоставим им слово и посмотрим, за что они свои машины любят, а иногда и ненавидят.

Бедный, бедный Civic! Кто-то до сих пор уверен, что Civic – настоящий спорткар, а ездить на нём надо исключительно со стрелкой тахометра в красной зоне и от столба до столба. А кто-то наоборот считает, что покупая эту машину, надо ездить на рыбалку, за грибами и в магазин бытовой техники за новым холодильником. И вот тут выясняется, что эта машина «низкая» и что «бесит объезжать каждую высокую кочку или яму». Справедливости ради, да, 140 мм – это не так уж много, и бить бордюр передним бампером тут можно бесконечно. Но те, кто катается по хорошим дорогам, претензии к клиренсу высказывают редко. Говорят, правда, что эта Хонда «сделана для хороших дорог», но как-то ездят. Обычно даже быстро.

Другое дело, что в низкую машину с низкой крышей трудно садиться за руль. Молодые и горячие привыкают быстро, высокие, пожилые и объёмные в талии жалуются часто. А одного из владельцев так достали жалобы на эту посадки от родной тёщи, что мы даже не можем привести его цитату: в ней нет ни одного печатного слова, кроме пары союзов и предлогов. Причём костерит он тёщу, а не Civic, потому что очень многие отзывы заканчиваются приблизительно такими фразами: «Недостатков у нее нет, кроме одного – низковатая посадка», «единственный недостаток – низкая посадка». А уж если всё остальное устраивает, этот единственный недостаток можно перетерпеть.

Многие помнят, что Civic предыдущего поколения вызывал много восторгов по поводу управляемости, но вот жёсткость подвесок многим очень не нравилась. Civic девятого поколения в этом отношении сильно изменился: конструкторам удалось совместить прекрасную управляемость со сравнительно высоким комфортом. Поэтому многие говорят так: «Прекрасно "держит" дорогу даже при высоких скоростях»; «Дорогу держит хорошо, в скоростных виражах ничего никуда не сносит (чем грешат многие "корейцы"), подвеска и правда стала мягче в сравнении с 7-8 серией, поэтому теперь ямы и лежачие полицейские проходятся лучше, и легче».

Отчасти это техническое чудо можно объяснить появлением гидравлических втулок стабилизатора, как у Honda Legend. Штука действительно полезная, а главное, она практически не повлияла на ресурс и стоимость ремонта ходовой части. С этим у Сивика полный порядок: есть много отзывов, где рассказывают о пробегах без ремонта и в 100, и даже в 200 тысяч. Но при этом некоторые говорят, что заметный рост плавности хода можно заметить только по сравнению с предыдущим поколением, а вот если пересесть на Civic с какого-нибудь Ford Mondeo, из уст обязательно вырвется грязное ругательство. Да и крены в поворотах стали чуть больше. И всё же изменения в подвеске абсолютно все считают очень удачными.

Добавлю здесь же: к удачным относят и изменения в материалах салона (пластик стал частично мягким и выглядит дороже), и в шумоизоляции. К ходовой части это отношения не имеет, но как иллюстрация дотошного подхода японцев к работе над ошибками имеет право на отдельный абзац текста.

Видимо, Civic так хорош, что некоторые уже не знают, до чего докопаться. И докапываются до того, что это всё-таки Civic. Но не тот. Потому что «тот» (то есть, восьмого поколения) выглядел как гость из будущего, причём как внутри, так и снаружи. А по сравнению с Сивиком в кузове хетчбэк «Тысячелетний сокол» Хана Соло выглядит, как «девятка». К сожалению, Civic девятого поколения часть своего космического шарма растерял. Вот некоторые и негодуют: «Признаюсь, увидев фото данной машины 2 года назад, я, как и большинство, подумал: что за отстой?». А кто-то пишет конкретнее: «Слишком въелся в сознание дизайн предыдущих поколений». Некоторые старались не смотреть за заднюю часть Сивика, потому что, только «проехав километров 200, перестал плеваться от его скучной кормы». Хорошо, что за рулём корму не видно.

Не сказать, что недостаток серьёзный, но тем, кто привык к старым Сивикам, новый понравился не сразу. По крайней мере, внешне.

Скажу честно: мне не совсем понятно, чем вызваны такие восторги по поводу света Сивика. Видимо, в 2012 году многих слишком сильно впечатлил ксенон, а кто-то пересел на девятое поколение с восьмого и был немного шокирован тем, что машина может хорошо освещать дорогу. Конечно, речь идёт только о ксеноне: галогеновые фары оставили людей совершенно равнодушными. А вот о ксеноне рассказывают многие: «Свет ксеноновых фар (только в EXE комплектации) шикарен. Не потому что яркий, а потому что не рассеивается, куда попало; на расстоянии нескольких метров от препятствия создается ощущение, что полотно света отрезано ножом по горизонтали, сверху полная темнота, снизу яркий свет». Или чуть короче: «Раньше и близко ничего подобного у меня не было».

Увы, долго радость обычно не длится: у многих машин довольно быстро выгорали линзы, и счастье заканчивалось. Но в любом случае ксеноновая оптика Сивиков пришлась по нраву всем.

Ещё один сложный пункт. Вальная коробка Хонды – это само по себе интересно и самобытно, но главное, что у неё есть репутация неубиваемой. И всё было бы прекрасно, если бы не задумчивость такого автомата. Быстрые переключения – это не про него. Поэтому наиболее употребляемый эпитет по отношению к коробке немного обидный: «туповатая». И вот эти фразы «автомат туповат», «туповат автомат» звучат, как мантры. Хотя некоторые всё же уточняют: «автомат древний, зато не ломается».

В защиту коробки нужно сказать, что средний водитель автоматом будет более доволен, чем разочарован. Чаще всего на него жалуются «мамкины гонщики», которые считают, что слишком медленно ездить на Хонде – это настоящий позор. Впрочем, такие люди в своё время выбирали машину с МКП, мотивируя это тем, что «автомат “мешалке” на Хондах уступает, и уступает прилично». Ага, с МКП разгон до сотни у Civic занимает 9,1 с – хоть бери и езжай на Нюрбургринг. Впрочем, с АКП разгон действительно ещё медленнее – 10,4 с. Серьёзный повод для ненависти, не так ли?

Тут придётся быть не слишком разборчивым: в этом пункте пришлось объединить довольно много различных вещей, о которых писать отдельно не слишком интересно, но которые все любят.

Например, почти все любят штатную акустику Civic: «Штатная магнитола с шестью колонками очень неплохо звучит и проста в управлении»; «Звук великолепен для акустики без сабвуфера. Низы очень мощные и "правильные", без искажений и дребезжания».

Музыка – это не единственное, что нравится владельцам Сивиков в их машинах. Основная причина радости заключается в том, что вся электроника, которой в этом поколении достаточно даже в базовой комплектации, никогда не вызывает никаких вопросов. Конечно, говорят об этом сдержанно – «ничто не раздражает, все работает так, как должно работать; «Радует наличие камеры задней парковки в дополнение к датчикам парковки, но опять же ничего нового в этом нет»; «Про всякие датчики света, дождя, круиз-контроли и прочее рассказывать нет смысла, они просто есть и работают». Но говорят все. Как ни странно, даже в отзывах о самых первых машинах этого поколения, написанных в этом или прошлом году, нареканий на электронику нет: она работает очень надёжно, не досаждая частыми мелкими поломками. И это хорошо.

Владельцев Civic очень раздражает, что их автомобили (разумеется, лучшие на свете) всё-таки имеют некоторые недостатки, с которыми приходится бороться. Их не так много, но они есть. Например, качество ЛКП. Дадим слово владельцам: «Минус в ней – это ЛКП. На 50-й тысяче пробега пришлось покрасить капот, так как весь покрылся сколами и начал цвести»; «Тонкое лакокрасочное покрытие 90 мкм-110 мкм. Краска отлетает крошечными сколами, но грунтовка держится». Вторая претензия – долговечность материалов интерьера: «Руль облезать начал на 90 000, ручки дверей облезли на 70 000»; «Кожа на руле потерлась кое-где, но он не растрепался. Только полный шлак – материал ручек дверей в салоне. Облез за 4 года. Там софт-тач материал. Очень приятный, но недолговечный».

И, как ни странно, периодически есть жалобы на передний сальник коленвала, который иногда начинал течь («на 50 000 заменили сальник по гарантии»). Остальные мелкие неприятности (например, слабые радиаторы и трубки системы охлаждения) ругают намного реже и в порядке исключения.

Удивительно, но довольно старые конструктивно моторы и коробки передач (в первую очередь – автоматы) не делают Civic бензиновым обжорой. Его расходу радуются абсолютно все. Просто приведу несколько цитат с цифрами: «Расход от 5,9 по трассе до 8,3 по городу, в среднем выходило 7,5 зимой 8 л при постоянно работающем климате»; «Трасса при спокойной поездке – 6,5 л (от 60 до 130). Трасса при езде «сколько дорога позволяет» (80-200) – 8,5 л (больше этого по трассе никогда не получалось)»; «Экономичность – если ехать по трассе и тошнить 90-100, расход составляет примерно 5,5-6л»; «если ехать 120-130, то 6,8-7 л, ну а если 140-150, то 7,5 и выше». Это очень достойные показатели, и на что стоит обратить внимание – никто из владельцев не кидается с кулаками на оратора и не кричит ему, что тот врёт, и на самом деле Civic по трассе ест 15 литров. Все владельцы солидарны: расход бензина у Сивика очень и очень гуманный.

Особенно странно это видеть, учитывая особенности менталитета «хондоводов». Через одного они пишут: «Хонда любит высокие обороты, и это не гробит движок, давно известный факт». Почти помнят, что слова «Civic» и «i-VTEC» связаны сильнее, чем Карл и Маркс, так что этот автомобиль рождён, чтобы «вжаривать» в красной зоне тахометра (ну или хотя бы в диапазоне от 3000 об/мин). Теоретически расход при этом не может быть маленьким, но Хонда удивляет.

А вот с ценами на запчасти настоящая беда. Люди пишут: «оригинальные запчасти по стоимости не отличаются от БМВ»; «продал сразу же после первой поломки, как узнал цену на запчасти». Конкретный пример: «есть моменты типа гидроопоры движка за 12 т.р.». И это отзыв 2016 года. Увы, но запчасти на Хонду никогда не были дешёвыми. Хотя мы понимаем, что выход есть: «Запчасти оригинал – очень дорого, но есть и заменители»; «есть огромное множество японских заменителей, не уступающих оригиналам, что снижает стоимость обслуживания вполовину». При этом отмечу, что часть запчастей придётся всё равно покупать оригинальными, потому что качественных аналогов у них просто нет. Есть, конечно, дешёвые китайские, но до уровня Хонды они обычно не дотягивают.

Но не так страшен чёрт, как его малюют. Потому что «дороговизна запчастей отбивается тем, что в ней ничего не ломается». Может быть, именно по этой простой причине владельцы Сивиков стоимость запчастей поругивают, но на ремонте не разоряются. И этот повод для ненависти тоже немного надуманный, потому что больше всего они, как мне показалось, ненавидят тех, кто ездит на немецких автомобилях. Если на форуме владельцев Civic написать фразу, которая начинается со слов «а вот моя Шкода Октавия …», никто дальше читать не будет – проклянут.

Хотелось какой-то интриги, но не вышло: лучшая черта Сивика банальна. Да, это то самое «настоящее японское» (или «императорское») качество, про которое сказано уже тысячи раз. Ничего нового тут прочитать не получится: «За время владения этим автомобилем у меня сломалось (ничего не ломалось)»; «ни разу автомобиль не подвёл»; «откатался 6 лет, машина не подвела ни разу за это время! Только расходники и ТО, вот и все траты»; «Машина реально беспроблемная, очень надежная»; «продал машину на пробеге 276 т. км на родной подвеске. Полностью. Даже сайлентблоки и амортизаторы все родные». Что ж, раз даже сайлентблоки…