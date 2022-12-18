Автомобилисты смогут получить компенсацию за повреждение машины сосульками

Хозяева автомобилей, которые пострадали от упавших на них сверху камней или сосулек, вправе рассчитывать на компенсацию в рамках закона «О защите прав потребителей». К такому выводу пришел Верховный суд РФ, пишут «Известия».

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В Волгограде в сентябре 2019 года с фасада одного из домов упал камень и повредил лобовое стекло, крышу и люк проезжавшего в этот момент представительского седана Lexus. Специалисты оценили причиненный ущерб в 1,5 млн рублей.

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Владелец машины подал в суд. Юристы решили, что водитель «двигался на автомобиле внутри квартальной дороги в непосредственной близости от стены многоквартирного дома (на расстоянии около 0,5–1 м), в то время как справа от автомобиля имелось значительное расстояние для безопасного проезда».

Судьи решили, таким образом, что автовладелец сам проявил «грубую неосторожность, содействовавшую возникновению вреда», и на этом основании уменьшили размер возмещения больше чем в два раза — до 627 тыс. рублей.

Кроме того, они отказали пострадавшей стороне в возмещении морального вреда, а также в штрафе в его пользу с управляющей компании за несоблюдение ей в добровольном порядке удовлетворения требований потерпевшего.

Это решение суд обосновал тем, что автомобилист не является жильцом данного дома, а значит между ним и управляющей компанией нет договорных отношений. Поэтому и положения закона «О защите прав потребителей» на спор между ними не распространяются.

Потерпевший не согласился и несколько раз обжаловал это решение в вышестоящих судебных инстанциях. Однако добиться своего ему удалось только спустя три года, когда дело было рассмотрено в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.

Судьи ВС РФ не согласились с аргументами нижестоящих судов. Так, ВС отверг довод о том, что требования закона «О защите прав потребителей» не применимы в данном деле, поскольку потерпевший автомобилист не является клиентом управляющей компании.

В ВС РФ отметили, что пунктом 2 статьи 14 данного закона предусмотрено, что право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара (работы, услуги), признается за любым потерпевшим независимо от того, состоял он в договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин отметил, что Верховный суд вынес взвешенное и адекватное решение.

«Если же состояние фасада или кровли здания вызывает опасения, то управляющая компания в первую очередь должна позаботиться о безопасности окружающих и как минимум оградить потенциально опасное место», - уточнил общественный деятель.

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько уточнил, что теоретически определение ВС можно распространить и на ДТП, которые произошли из-за некачественного ремонта машины, некондиционной запчасти.