Шесть факторов в пользу авто белого цвета

Автолюбители, выбирающие новую машину, основное внимание уделяют двигателю, трансмиссии и салону. Цвет кузова не столь актуален, между тем, есть шесть факторов в пользу белого авто, а не чёрного.

Фото: car.ru car.ru

Вопрос, какой цвет машины у того или иного автовладельца – синий, красный, оранжевый или другой, никогда не ставился во главу угла. Между тем, одно из исследований определило, что расцветка может оказывать некоторое влияние на экономию топлива. Специалисты в ходе эксперимента учитывали законы физики.

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Одни и те же модели одинаковой комплектации, как выяснилось, имеют несколько разный среднегодовой расход топлива. Автомобили белого цвета обладают небольшим преимуществом, в первую очередь, за счет физических свойств. В этом они выигрывают у машин с чёрной расцветкой.

Первый фактор – авто со светлым кузовом медленнее нагревается летом на жаре.

Следовательно, для того, чтобы поддерживать в салоне комфортную температуру, кондиционеру нужно функционировать в более щадящем режиме. В то же время, для создания такого же микроклимата в чёрной машине, нужно израсходовать большее количество горючего.

Речь идёт о разнице, когда топливный бак автомобиля, окрашенного в тёмный цвет, опустошается быстрее, чем у белой машины. При расчётах специалисты установили разницу в количестве сэкономленного бензина, который в настоящее время стоит недёшево.

В холодный период года ситуация обратная. Белый автомобиль медленнее остывает, чем чёрный. Соответственно, отопителю салона нужно меньше работать, что позитивно отражается на денежных затратах на топливо. В этом случае экономия налицо.

Во-вторых, нужно учитывать время прогрева двигателя рано утром зимой, на парковке.

Белый автомобиль будет реже заводиться с автозапуска по температуре двигателя или салона.

Имеется и третий фактор в пользу машин, окрашенных в белый цвет.

Такие авто нужно мыть реже, чем чёрные, что существенно экономит семейный бюджет. Пыль и мелкие частицы на белом кузове не так заметны, чего нельзя сказать о чёрном.

Четвёртое преимущество машин с белым цветом кузова – их стоимость в дилерском салоне.

Чёрные автомобили, как правило, имеют ценник на 10% дороже.

Ещё один фактор в пользу белых машин – значительная устойчивость лакокрасочного покрытия к выгоранию.

В таком случае, после 8-10 лет активной эксплуатации, чёрный автомобиль будет иметь более неприглядный вид.

Шестой фактор в пользу авто, кузов которых окрашен в белый цвет – возможность без каких-либо проблем въезжать в Туркменистан.

В данную страну автомобили с чёрным цветом кузова не пускают. По мнению президента названного государства, такие машины не приносят удачу – на это способны лишь белые автомобили.