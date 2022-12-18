Тёплая «незамерзайка» может погубить лобовое стекло

Некоторые автолюбители дополнительно подогревают бачок с жидкостью для очищения лобового стекла. Она попадает на холодную «лобовуху», из-за этого образуются микротрещины. Как выяснилось, «незамерзайка» иногда бывает коварной, в данной теме разбирались эксперты.

Фото: Car.ru Car.ru

Автолюбители, в связи с наступлением зимы, активно покупают специальную жидкость для обработки ветрового стекла. Они учитывают, что в продаже есть составы с работоспособностью до минус 30-35°C. Между тем, некоторые из них начинают густеть уже при минус 15°C.

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Данный вопрос актуален, так как речь идёт об очищении лобового стекла – крайне важного элемента любого автомобиля.

Автолюбители не могут предугадать, повезло им с «незамерзайкой», или нет.

Момент, когда она начнёт застывать, нельзя определить, хотя данный параметр – самый ответственный. Практика применения таких жидкостей привела к необходимости учитывать негативное изменение, когда «незамерзайка» становится густой.

Автомобилисты самостоятельно пытаются улучшить «тепловой апгрейд» системы стеклоомывателя в надежде не допустить её сбоя. Она работает на основе функционирования рабочей жидкости. Есть способы подогреть ее, чтобы она гарантировано не замерзала. Если их не использовать, то в противном случае вместо фонтанчиков из форсунки стеклоомывателя будет выходить густая жидкость.

Усилить эффективность системы стеклоомывателя можно, причём, многие автолюбители своими силами решают данную проблему.

Одни конструируют «грелку», другие покупают дополнительные установочные комплекты, которые продаются в торговой сети. Речь идёт о нагревающем устройстве, которое подключается к системе охлаждения мотора. В бачке стеклоомывателя будет находиться жидкость с плюсовой температурой в 20-40°C.

Крайне важно учитывать негативный момент – дополнительно подогретая «незамерзайка» может нанести большой вред ветровому стеклу.

Тёплая жидкость из форсунок попадает на очень холодную стеклянную поверхность. Далее, по причине перепада температуры, возможен эффект растрескивания стекла. Чем сильнее мороз, тем хуже.

При фактической температуре на улице минус 15-20°C, с учётом набегающего холодного потока воздуха и температуры омывайки плюс 20-40°C, разница является существенной.

Резкий нагрев триплекса может спровоцировать появление микротрещин в верхнем слое.

Автолюбителям необходимо учитывать данный негативный момент.