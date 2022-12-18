Названы основные ошибки, которые увеличивают расход топлива зимой

Ошибки автолюбителя в зимний сезон приводят к дополнительному расходу топлива. Эксперты рассказали, как этого избежать.

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Начните с сокращения прогрева мотора в низкие температуры. 2-3 минут будет достаточно для пробуждения ДВС, сообщает NJcar . Долгая работа в холостую влияет на повышенное потребление бензина. Остальной прогрев можно продолжить во время движения на малой скорости.

На забывайте убирать снег с автомобиля перед выездом на дорогу, чтобы улучшить его аэродинамику. Тем, кто любит передвигаться с большими снежными шапками стоит напомнить, что при этом страдает аэродинамика. Увеличивается сопротивление воздуха и, в результате, потребление самого горючего.

Обращайте внимание на давление в колесах - оно должно колебаться в пределах рекомендаций производителя. Зимой давление в шинах снижается, а с ним растет сопротивление качению и опять же расход топлива. Не помешает и залить масло меньшей вязкости.