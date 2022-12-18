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1 час назад

В США аннулировали учет у спортивного Hyundai за громкий звук заводского выхлопа

Газета.Ru

В США компания Hyundai подключилась к расследованию спорной ситуации, в результате которой у владельца спортивного Hyundai Elantra N со стандартной выхлопной системой аннулировали учет из-за слишком громкого звука выхлопа, сообщает Carbuzz.

В США аннулировали учет у спортивного Hyundai за громкий звук заводского выхлопа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Полицейский задержал водителя Hyundai Elantra N, который ехал на автомобиле по городу с включенным режимом N, который делает звук выхлопа более агрессивным и предназначен для использования на гоночном треке. В результате разбирательств автомобиль был снят с регистрации, а Hyundai попросил предоставить автомобиль для дополнительного тестирования уровня шума. Также на 23 февраля назначено судебное разбирательство по поводу спорной ситуации со слишком шумным Hyundai.

Ранее стало известно, что в Дагестане ГИБДД собирает данные владельцев автомобилей с иностранными номерами, чтобы использовать их для рассылки штрафов за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами.

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