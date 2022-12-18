Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Глава сети автосалонов Мигаль: российский авторынок самый дорогой в мире

Ura.Ru

В России самый дорогой авторынок в мире, поскольку производители не снизили цены после скачка доллара в начале года. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генеральный директор сети автосалонов Freshauto Денис Мигаль.

Глава сети автосалонов Мигаль: российский авторынок самый дорогой в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Действительно, самый дорогой авторынок сегодня в России. Это происходит потому, что чудесным образом укрепился рубль. Это первое. Второе: на фоне дефицита еще в начале года и на фоне того, что доллар стоил 120 рублей, все производители подняли цены, и, когда рубль укрепился, никто не поспешил их снижать. Я думаю, что сейчас все производители очень хорошо зарабатывают», — сказал Денис Мигаль.

Собеседник агентства не считает, что цены на рынке будут корректироваться. «Я уверен в том, что цены не снизятся. Такого не было и не бывает, чтобы цены шли вниз», — уточнил он.

Также эксперт полагает, что главной проблемой подорожания автомобилей является их дефицит, который может сохраниться на несколько лет.

«Мой прогноз, что в ближайшие 3—5 или больше лет будет дефицит автомобилей во всем мире. На этом фоне, в зависимости от рынка и курса местных валют, производители будут выстраивать свою стратегию. Очевидно, что в России сегодня все хотят зарабатывать, потому что конъюнктура рынка рискованная», — заключил Мигаль.

Ранее дилеры в России предположили, что в начале 2023 года цены на новые автомобили в стране вырастут на 10%. Причиной этому является дефицит машин из-за прекращения поставок из стран Запада. Кроме того, товарные запасы по ушедшим маркам будут распроданы к концу третьего месяца следующего года.

Автоэксперт,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители