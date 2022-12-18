Глава сети автосалонов Мигаль: российский авторынок самый дорогой в мире

«Действительно, самый дорогой авторынок сегодня в России. Это происходит потому, что чудесным образом укрепился рубль. Это первое. Второе: на фоне дефицита еще в начале года и на фоне того, что доллар стоил 120 рублей, все производители подняли цены, и, когда рубль укрепился, никто не поспешил их снижать. Я думаю, что сейчас все производители очень хорошо зарабатывают», — сказал Денис Мигаль.