Водителям напомнили о штрафах за некоторые виды тюнинга

Некоторые виды тюнинга автомобилей запрещены законом. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на специалистов ГК АвтоСпецЦентр и ГК Автодом.
По данным экспертов, в частности, установка на автомобили нештатных ксеноновых или светодиодных ламп считается изменением в конструкции машины, поэтому автовладельца могут оштрафовать по ст. 12.5 КоАП РФ на 500 руб. Отмечается, что за установку необоснованных наклеек («Инвалид», «Такси») и звуковых и световых сигналов собственника авто могут оштрафовать на 5 тыс. руб., лишить прав или установить запрет на управление транспортным средством.
Без разрешения ГИБДД нельзя устанавливать на автомобиль газобаллонное оборудование, колесные диски нестандартного размера, тягово-сцепное устройство, аэродинамический обвес, багажник на крышу.
Ранее сообщалось, что в США компания Hyundai подключилась к расследованию спорной ситуации, в результате которой у владельца спортивного Hyundai Elantra N со стандартной выхлопной системой аннулировали учет из-за слишком громкого звука выхлопа.