Водителям напомнили о штрафах за некоторые виды тюнинга

Некоторые виды тюнинга автомобилей запрещены законом. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на специалистов ГК АвтоСпецЦентр и ГК Автодом.

Фото: chistoprudov.livejournal.com chistoprudov.livejournal.com

По данным экспертов, в частности, установка на автомобили нештатных ксеноновых или светодиодных ламп считается изменением в конструкции машины, поэтому автовладельца могут оштрафовать по ст. 12.5 КоАП РФ на 500 руб. Отмечается, что за установку необоснованных наклеек («Инвалид», «Такси») и звуковых и световых сигналов собственника авто могут оштрафовать на 5 тыс. руб., лишить прав или установить запрет на управление транспортным средством.

Без разрешения ГИБДД нельзя устанавливать на автомобиль газобаллонное оборудование, колесные диски нестандартного размера, тягово-сцепное устройство, аэродинамический обвес, багажник на крышу.