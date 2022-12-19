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45 минут назад

Автоэксперты напомнили водителям о штрафах за ксеноновые и светодиодные лампы

Газета.Ruиещё 1

Некоторые виды тюнинга автомобилей запрещены законом. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на специалистов ГК АвтоСпецЦентр и ГК Автодом.

Водителям напомнили о штрафах за некоторые виды тюнинга
Фото: chistoprudov.livejournal.comchistoprudov.livejournal.com

По данным экспертов, в частности, установка на автомобили нештатных ксеноновых или светодиодных ламп считается изменением в конструкции машины, поэтому автовладельца могут оштрафовать по ст. 12.5 КоАП РФ на 500 руб. Отмечается, что за установку необоснованных наклеек («Инвалид», «Такси») и звуковых и световых сигналов собственника авто могут оштрафовать на 5 тыс. руб., лишить прав или установить запрет на управление транспортным средством.

Без разрешения ГИБДД нельзя устанавливать на автомобиль газобаллонное оборудование, колесные диски нестандартного размера, тягово-сцепное устройство, аэродинамический обвес, багажник на крышу.

Ранее сообщалось, что в США компания Hyundai подключилась к расследованию спорной ситуации, в результате которой у владельца спортивного Hyundai Elantra N со стандартной выхлопной системой аннулировали учет из-за слишком громкого звука выхлопа.

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