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2 часа назад

Кроссовер Geely Coolray первым в РФ получил телематику G-Link

Car.ru

Компания Geely давно освоилась в России, машины китайского бренда популярны. Производитель из КНР начал комплектовать свои авто телематикой G-link, первым стал кроссовер Сoolray в новой комплектации Link.

Кроссовер Geely Coolray первым в РФ получил телематику G-Link
Фото: car.rucar.ru

Китайская компания Geely расширяет модельный ряд, а также стремится развивать и усиливать модные тенденции. Некоторые из них имеют отношение к системам коммуникации.

Сейчас у Geely в России появилась своя телематическая система под названием G-Link, которую установили в кроссовер Сoolray. Основой новой системы является уже знакомая российским автолюбителям версия Flagship, отличия имеются лишь в мультимедийной электронной начинке.

Система G-Link обеспечивает возможность удалённого подключения к авто.

Специальное приложение в смартфоне позволяет включать и выключать двигатель.

Оно также настраивает систему автозапуска, обеспечивается управление сигнализацией. Важным моментом является отслеживание геолокации автомобиля в режиме реального времени, данная услуга будет полезна корпоративным пользователям.

Приложение позволяет отслеживать историю поездок, замерять температуру в салоне, предусмотрены и другие функции.

Одним из наиболее востребованных моментов является возможность включать push-уведомления, например, на случай эвакуации или угона автомобиля.

Новшество обеспечивает владельцам кроссовера Geely Coolray дополнительные функциональные возможности.

Под капотом машины расположен турбированный мотор с рабочей камерой 1,5 л. Мощность двигателя составляет 150 л. с., он сопряжён с 7-ступенчатой преселективной роботизированной КПП. Кроссоверы, поставляемые в Россию, имеют передний привод.

Стоимость Geely Coolray для России определена в 2,694 млн рублей, без учёта специальных предложений. Доплата за систему телеметрии G-Linc составляет 34 тысячи рублей.

Автоэксперт,Geely,
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