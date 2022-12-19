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1 час назад

Honda намерена импортировать автомобили из Китая в Японию

Motor.ru

Honda намерена импортировать автомобили из Китая в Японию, утверждает японское издание Nikkei. Беспрецедентная ситуация сложилась после закрытия одного из заводов Honda в Стране восходящего солнца: оптимизация привела к тому, что сборка японских Odyssey прекратилась. Чтобы восполнить потери, минивэны начнут ввозить из Китая, то есть совместное предприятие GAC-Honda перейдёт на выпуск праворульных машин с оригинальным набором оборудования.

Honda намерена импортировать автомобили из Китая в Японию
Фото: © Honda© Honda

Журналисты утверждают, что поставки Honda Odyssey станут первым примером, когда местный автопроизводитель собирает машины для внутреннего рынка Японии в Китае. Дилеры приветствуют расширение линейки за счёт импортных продуктов, так как производство автомобилей снижается из-за нехватки полупроводников. Honda не стала опровергать факт импорта из Китая, заявив, что «формирует производственную базу, исходя из потребностей клиентов и рынка».

Всё идёт к тому, что в 2023 году не все праворульные Honda для внутреннего рынка будут японской сборки. Вполне вероятно, что импортировать станут и седаны Accord нового поколения: по данным Nikkei, основным сборочным заводом для Азии станет площадка в Таиланде. Как и прежде, JDM-версии будут выделяться оснащением.

Китайские журналисты полагают, что по мере перехода на новые источники энергии всё больше новых автомобилей для всех рынков будет выпускаться в КНР. Примеры Tesla, General Motors, BMW и Stellantis показывают, что из Поднебесной экономически целесообразно экспортировать автомобили на все континенты.

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