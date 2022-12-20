Операция дезинформация: когда покупать новый автомобиль?

Автодилеры пытаются подороже продать то, что и так неимоверно дорого, а вокруг недорогих авто создан искусственный дефицит.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Сергей Карпухин/ТАСС

Торговцы новыми автомобилями предупреждают – после Нового года цены вырастут. Типа, спешите за покупками, кто не успел – рискует разориться. Но отнюдь не факт, что информация соответствует действительности, стоимость легковушек в РФ уже в разы превышает цены на других рынках. Брать машины по такой заоблачной цене никакого смысла, по сути, нет, тем более, что есть альтернативы. Активнейшим образом возрождается рынок подержанных авто, их снова массово завозят в нашу страну.

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«Цены на автомобили будут расти, предпосылок к их снижению нет. По ощущениям они будут выше примерно на 10% от текущих уровней. Стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок. Чем больше ограничений появляется, тем выше расходы поставщиков и конечная стоимость автомобилей соответственно», – заявил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Учитывая то, что компания торгует дорогими престижными авто, спрос на которые даже у российской элиты сильно упал по причине совершенно безумных цен, подобные слова вполне естественны. Несмотря на санкции, салоны, где продают Mercedes, BMW и прочие Audi, отнюдь не пустуют, машины там стоят в достаточном количестве. Приходи и бери. Если, конечно, есть деньги, а мозгов нет. Но подобное сочетание уже редкость.

Оставим сегмент дорогих авто «новым русским» и разберём ситуацию с доступными машинами, коих становится всё меньше. Причём пресловутые санкции тут особо ни при чём, дело явно в чём-то ином.

Как обычно, самая доступная – продукция «АвтоВАЗа». «Гранта» обойдётся где-то от 500 тысяч рублей, правда, за эту цену вам придётся повоевать. Де-юре она сейчас от 462 тысяч рублей, де-факто – от 600-650 тысяч рублей, а то и выше. Просто так, без пресловутого «допоборудования», машину практически не купить, но чудеса иногда случаются. Особенно под Новый год. Доплатите 50 тысяч рублей к «рекомендованной» цене и станете счастливым обладателем нашемарки. Собранной с применением особо дешёвых китайских комплектующих...

Renault Logan, несмотря на уход компании с нашего рынка, почему-то вовсю продаётся в автосалонах, цены – от 900 тысяч рублей за минимальную комплектацию. Очень дорого! Обновлённый – типа третьего поколения, но на самом деле фейслифтинговый – Logan продаётся в ЕС от 10 тысяч евро. А у нас, получается, цены начинаются от 15 тысяч евро, причём за старую модификацию.

Но это ещё не самое страшное. Положим, тут всё можно списать на несовершенство механизмов так называемого «параллельного импорта». По сути, все поставки авто из всех стран, кроме КНР, нынче «левые».

«В настоящий момент официальные поставки новых автомобилей в РФ осуществляются только по китайским брендам. Если говорить о том, что может быть еще возможным из официальных поставок в следующем году, то это, вероятнее всего, корейские бренды. Товарные запасы по остальным брендам будут распроданы до конца первого квартала следующего года, дальнейшие поставки возможны только по каналам параллельного импорта», – объясняет директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец.

Допустим. Но в Поднебесной производится огромное количество недорогих легковушек, которые в РФ почему-то не поставляются. Сюда везут всякие кроссоверы, цены на которые начинаются от 1,7-2 млн рублей.

К примеру, на Филиппинах новый китайский пикап Great Wall Wingle в пересчёте на нашу валюту сейчас продаётся за 950 тысяч рублей. Причём это полноприводная машина с современным экономичным и тяговитым дизельным мотором, да и салон на высоте. Для сравнения: «УАЗ-Пикап» с дико прожорливым бензиновым ДВС номинально стоит от 1,545 млн рублей, а де-факто ещё дороже.

Но это пикап, между тем у Great Wall есть и седаны, вполне бюджетные. Например, Voleex Sedan – на наши деньги там же, на Филиппинах, – от 750 тысяч рублей. Добротная машинка, гораздо лучше вышеозначенного французского «бюджета», да и с запчастями проблем нет. Причём в обоих случаях розничные цены в другой стране, это не стоимость данных авто на заводе в КНР! То есть в РФ их можно, по идее, привезти ещё дешевле.

И что – привезут? Попытаемся узнать. Звонок официальному дилеру Great Wall.

«Нет, Voleex Sedan у нас нет и не предвидится. Wingle есть, вы, наверное, плохо смотрели – от 2,55 млн рублей, у нас сейчас на них акция. Правда, машин по такой цене ограниченное количество, но есть доукомплектованные, с парктрониками и прочим оборудованием. Нет, двигатель только 2,0 литра, 2,5 литра не было и не будет», – объяснили мне в автосалоне.

Между тем на рынке КНР есть огромное количество автомобилей, которые стоят 50-60 тысяч юаней. То есть 470-570 тысяч рублей. Причём в розницу – заводские цены, как несложно догадаться, намного ниже. К примеру, седан BYD F3-Classic (от 44 900 юаней), седан Changan Yidong DT (от 50 тысяч юаней) и даже микроавтобус Wuling Hongguang (от 40 700 юаней). Цены в рублях можно посчитать самостоятельно. И таких примеров масса! Причём всё это очень достойные авто, ничего общего с «Грантой».

Получается, что сейчас на российском авторынке создан совершенно искусственный дефицит, на котором торговцы отлично греют руки. Дешёвые авто не завозятся, в страну тащат лишь кроссоверы и прочие внедорожники, которые тут продаются за две-три китайские розничные цены. То есть за три-четыре заводских. И нет ничего удивительного, что их не берут. Интернет пока не запретили, и люди видят, как их пытаются обмануть. Это если выражаться цензурно.

Попытаться поднять цены автодилеры могут, но это окончательно остановит продажи. Активизировался Дальний Восток и другие каналы поставки в РФ подержанных авто, причём по ряду направлений власти откровенно закрывают глаза на творящееся.

Любопытно, что снова начали массово везти машины из США. Хотя у нас вроде как «обострение международной напряжённости»... Приплывают они в Грузию, далее растаможка через Северную Осетию – схема налажена.

«Автовозы косяками уходят на Запад, прямо как лет 20-30 назад, меня аж ностальгией накрыло. Да и в порту оживление, там, где автомобили разгружают, давно такого не было. В общем, Владик опять снабжает машинами Россию! Правда, на автовозы грузят не только приехавшие из Японии машинки, и побегавшие по нашим дорогам тоже. Но это уже не наши проблемы», – рассуждает на одном дальневосточном форуме житель ДФО Роман.

Да, кто-то «попадёт» – вместо «контрактного» автомобиля ему всучат «помойку», которую лет десять убивали по дорогам Дальнего Востока. Но тут просто не надо щёлкать клювом, при покупке подержанного авто стоит брать с собой знающего человека. Знакомого! Но никак не «специалиста» из расплодившихся в неимоверных количествах контор, которые дают «экспертную оценку» подержанных авто.

Здесь стоит отметить ещё одну проблему – падение технической грамотности населения РФ. Людей, у которых «руки растут не из того места» стало до неприличия много, мужик, который ничего не знает и не умеет починить в своём авто – страшная норма наших дней. И проблема отнюдь не в том, что машины стали сверхсложными. Нет базовых знаний, умений – власти три десятилетия с ними боролись. И напоролись.

«Российские школы нуждаются в возвращении традиционных уроков труда. Например, мальчишкам будет полезно научиться мелкому ремонту. Речь идёт о навыках, которые всегда пригодятся во взрослой жизни. Возможно, что уроки труда надо популяризировать посредством СМИ, социальных сетей. Дети должны делиться друг с другом своими впечатлениями от уроков, демонстрировать достижения», – считает депутат Госдумы Сергей Колунов.

Нуждаются, факт. Вопрос в том, кто будет их вести. В СССР «трудовиками» становились высококвалифицированные рабочие, причём обладающие педагогическими навыками. А нынче в РФ рабочий класс крайне малочисленный. И зарплаты у квалифицированных рабочих такие, что школа, как говорится, и рядом не стояла.