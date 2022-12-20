Сколько будет стоить ТО в 2023 году: аналитика цен

С Нового года вырастут цены на ТО легковых автомобилей. По требованию Федеральной антимонопольной службы регионы России до 20 декабря должны были предоставить новые тарифы, потому стоимость услуг стала известна уже сегодня. На сколько и почему вырастут цены – в материале «ФедералПресс».

Фото: ФедералПресс ФедералПресс

С 1 января ожидается очередной ценовой скачок на техобслуживание автомобилей. Если к росту тарифов ЖКХ все давно привыкли – явление массовое и регулярное, то в этот раз подорожание коснется владельцев автомобилей. С нового года стоимость техосмотра легковых машин увеличится на 50% и более.

Видео дня

Согласно требованиям ФАС, объявить о новых тарифах регионы должны были не позднее 20 декабря, поэтому новые ценники уже известны. Рекордсменами по стоимость ТО станет Санкт-Петербург с тарифом 1,54 тыс. рублей. От Северной столицы не отстает Дальний Восток: на Сахалине услуга вырастет до 1,2 тыс., а на Камчатке до 1,33 тыс. рублей. За ними следуют регионы, установившие минимальный тариф для легковых авто до 913 рублей:

Севастополь, ранее ценник на ТО составлял 559 рублей;

Москва, где прежняя цена была 720 рублей;

Орловская область – повышение в три раза;

Омская область – 2,4 раза;

Хакасия – в два раза.

«При разработке документа ФАС провела анализ действующих тарифов на техосмотр и установила, что в ряде регионов тарифы не изменялись с 2012 года либо изменялись менее чем на размер инфляции. Для обеспечения целесообразности работы пунктов техосмотра и сохранения доступности этой услуги для водителей в методике скорректированы подходы к определению предельного размера платы за прохождение техосмотра», – ссылается Autonews.ru на пресс-службу ФАС.

Стоит отметить, что во многих регионах тарифы техобслуживания не обновляли с 2012 года либо индексировали, но без учета инфляции.

О причине такого роста тарифов корреспонденту «ФедералПресс» рассказал доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

«Техосмотр – коммерческое предприятие, и осуществляется оно частным бизнесом. Неудивительно, что с только официальной инфляцией за 2022 год в размере 12% (неофициальная потеря покупательной способности, скорее всего, примерно втрое больше) коммерсанты решили проиндексировать стоимость услуги», – пояснил экономист.

Он также добавил, что рост тарифов – прямое следствие подорожания всех расходников.