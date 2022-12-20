Как водителю вести себя при снежном коллапсе

Многие автомобилисты, выглядывая в окно перед поездкой в снегопад, оказываются перед дилеммой - откапывать ли свою машину и пробираться по заметенным улицам или добираться до места назначения на общественном транспорте. Эксперты СберАвто рассказали "Российской газете", о чем следует помнить перед поездкой по заснеженным дорогам.

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Если нужно сделать выбор

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Оцените возможности своего автомобиля и навыки вождения

Перед тем, как сесть за руль, следует проверить, корректно ли работает тормозная система, не разряжен ли аккумулятор, проанализировать, способен ли автомобиль беспроблемно перемещаться по заснеженным дорогам и рассчитана ли высота его дорожного просвета на преодоление последствий снегопада. Такие испытания обычно под силу кроссоверам и внедорожникам.

Помимо этого, водителю важно не переоценить и собственные силы: был ли у него уже опыт вождения в подобных или чуть более трудных ситуациях, приходилось ли ему и ранее справляться с нестандартными дорожными условиями? Если принято решение все-таки выехать из дома на личном авто, будет не лишним убедиться в наличии в багажнике всего необходимого на случай застревания в снегу (лопаты, троса, противоскользящих цепей), а также иметь под рукой телефон экстренной службы.

Проверьте сервис загруженности дорог и расписание общественного транспорта

Современные технологии отлично помогают в прогнозировании не только погоды, но и ситуаций: с помощью специальных онлайн-сервисов можно посмотреть, каков шанс попасть в пробку на выбранном маршруте. В снегопад вероятность оказаться в автомобильном заторе выше, а значит и времени на дорогу понадобится больше. Если водители рассматривают в качестве альтернативы личному транспорту общественный, стоит заранее проверить, не наблюдаются ли сбои в его работе в связи с погодными условиями.

Обратитесь к поиску по геотегам и комментариям в приложениях карт

Делать выводы о предстоящей поездке только по виду из окна недостаточно, так как обстановка на разных участках пути может разительно отличаться. В случае, если предстоит долгая поездка, на помощь придут соцсети: с помощью поиска по местоположению можно найти самые свежие фотографии, сделанные в точках на маршруте поездки. Это позволит увидеть обстановку "здесь и сейчас" и понять, стоит ли отправляться в путь на личном транспорте.

Если же водитель собирается отправиться в путь по привычному маршруту, можно оценить дорожную обстановку с помощью пометок о дорожных событиях, которые размещают другие пользователи в приложениях с картами. Геосервисы регулярно обновляют информацию о ситуации на дороге, поэтому и комментарии водителей всегда актуальны.

Если выбор оказался в пользу личного автомобиля

Аккуратно очищайте машину

Для очистки машины от снега лучше использовать специальные автомобильные лопаты - обычной можно убрать только мягкий, только что выпавший снег. Кузов нужно очищать целиком, а не только лобовое стекло и зеркала, иначе при движении снежный ком упадет на лобовое стекло или на идущий сзади автомобиль. Колеса также нужно очищать от снега: при его накоплении может измениться балансировка, а это значит, что автомобиль будет хуже управляться и появятся посторонние звуки.

Соблюдайте простые правила

После очистки автомобиля выбираться с места стоянки лучше на прямых колесах, постепенно добавляя газ - так машина будет выезжать увереннее. Не нужно пытаться рывком выехать из колеи, это только усугубит ситуацию.

Берегите себя