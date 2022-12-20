Какие ошибки совершают водители, вытаскивая авто из снега

При вызволении застрявшего автомобиля из снежного плена многие водители ошибаются в выборе троса, не соблюдают технику безопасности и другие правила, рассказал «Газете.Ru» автоэксперт Петр Баканов.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Михаил Воскресенский/РИА Новости

По его словам, типичная ошибка многих водителей заключается в том, что они используют обычный ленточный трос из набора автомобилиста, который для выдергивания машины из снега абсолютно не подходит, потому что его плетение нитей предполагает буксировку в спокойных режимах.

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«Трос должен быть рывковым, — так называемая динамическая стропа. Она плетется совершенно другим образом, используется эластичный материал, благодаря которому рывок получается мягким, без ударных нагрузок. При обрыве обычного троса его части могут повредить стекла, элементы кузова, нанести увечья людям», — предупредил Баканов.

При вытягивании машины не следует стоять в опасной близости от троса. К примеру, если длина веревки составляет 4 метра, то следует держаться от нее, как минимум, на таком же расстоянии. На трос следует повесить так называемый гаситель, к примеру, автомобильный коврик или куртку. Так в случае разрыва трос упадет вниз, а не отлетит в сторону, заметил собеседник.

«Часто водители растягивают трос и начинают буксовать, не развивая достаточное усилие. Поэтому важно потихоньку раскачивать машину — первый рывок должен быть мягким, чтобы автомобиль отлип от снега, после чего нужно постепенно наращивать амплитуду рывков. Так застрявшая машина начнет прокатывать колесами колею», — продолжил автоэксперт.

Кроме того, для эвакуации автомобилистам следует иметь при себе такелажную скобу (шакл) для надежной фиксации троса. Крепежные элементы не стоит заворачивать до упора, чтобы их всегда можно было расклинить, советует Баканов. Наконец, чтобы автомобилю было проще выбираться, следует прокопать снег вокруг него, под колесами и всеми выступающими элементами снизу. Позади буксующей машины лучше не стоять из-за потенциального риска получить в лицо шип или камень.