Как заключить электронный договор купли-продажи

Мы уже разбирались, как оформить ДТП по европротоколу в электронном виде через Госуслуги, а также выяснили, в чем плюсы и минусы электронного ПТС и как переоформить машину с ним. Сегодня продолжаем разбираться в новомодных электронных документах: с середины лета 2022 года договор купли-продажи автомобиля тоже можно заключить в электронном виде. Как это сделать, что для этого нужно и выигрывает ли электронный ДКП у бумажного?

ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДКП?

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Электронный договор купли-продажи (ЭДКП) – это равноправная замена обычного бумажного договора. Он заключается в электронном виде через Госуслуги – на компьютере или в приложении для смартфона. Во втором случае для оформления ЭДКП нужно именно приложение Госуслуги, а не Госуслуги Авто.

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ЗАКЛЮЧИТЬ ЭДКП?

Требования к лицам, заключающим договор, немного отличаются от тех, что применимы к бумажному документу. Бумажный ДКП может заключить не только собственник автомобиля по документам, но и перепродавец, а также человек, действующий по генеральной доверенности. А вот ЭДКП может заключить только действующий собственник автомобиля. Причина проста: для заключения ЭДКП и у продавца, и у покупателя должна быть действующая подтвежденная учетная запись на Госуслугах, а также приложение Госключ для подписания договора.

подтвержденная учетная запись на Госуслугах у продавца и покупателя;

приложение Госключ, установленное у продавца и покупателя;

паспорта продавца и покупателя для сверки личных данных;

свидетельство о регистрации автомобиля (СТС) и ПТС (либо выписка из ЭПТС) для сверки данных об автомобиле. Итак, для подписания ЭДКП нужны следующие условия и документы:

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ЭДКП?

продавец заполняет ЭДКП через свою учетную запись в Госуслугах, указывая в нем данные покупателя;

покупатель получает на электронную почту уведомление о необходимости согласовать условия договора и подписать ЭДКП, в течение 24 часов согласовывает, а затем в течение 24 часов подписывает его через приложение Госключ;

покупатель передает продавцу деньги за автомобиль оговоренным способом;

продавец получает на электронную почту уведомление о подписании договора покупателем и подписывает его через приложение Госключ;

после подписания договора обеими сторонами договор считается заключенным и покупатель может переоформлять автомобиль на себя. Порядок продажи автомобиля по ЭДКП следующий:

А ЧТО С ПЕРЕДАЧЕЙ ДЕНЕГ ЗА АВТОМОБИЛЬ?

Стоит отдельно уточнить, что ЭДКП и Госуслуги никак не относятся к финансовой стороне вопроса: передаче денег за автомобиль от покупателя к продавцу. То есть, как и в случае с бумажным договором, стороны могут рассчитываться любым удобным способом: наличными, банковскими переводами, чеками, бартером и так далее.

СКОЛЬКО СТОИТ ОФОРМЛЕНИЕ ЭДКП?

Оформление электронного ДКП через Госуслуги бесплатное.

КАК ПОКУПАТЕЛЮ ПЕРЕОФОРМИТЬ АВТОМОБИЛЬ В ГИБДД БЕЗ БУМАЖНОГО ДОГОВОРА?

В отличие от ЭПТС, договор купли-продажи, в том числе электронный, – это юридический документ, подтверждающий право собственности на автомобиль, и все помнят, что его обязательно нужно предъявлять при переоформлении автомобиля в ГИБДД. Но как переоформить машину, если договор электронный, и предъявить нечего?

Ответ прост: переоформлять купленную машину тоже нужно будет через Госуслуги. После покупки машины по ЭДКП черновик заявления на регистрацию автоматически сформируется в личном кабинете. Автомобиль, как обычно, нужно перерегистрировать в течение 10 дней. Для переоформления потребуется полис ОСАГО, квитанции об оплате госпошлин, а также при необходимости диагностическая карта (техосмотр). Договор купли-продажи автоматически подгрузится из личного кабинета, и предъявлять его в ГИБДД не нужно.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОКУПАТЕЛЬ НЕ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАЛ АВТОМОБИЛЬ НА СЕБЯ?

Если покупатель не переоформит автомобиль на себя в течение установленных законом 10 дней, продавец вправе прекратить регистрацию автомобиля. Здесь электронная система тоже облегчит жизнь: черновик заявления о прекращении регистрации автоматически появится в личном кабинете на Госуслугах, останется только проверить данные и отправить заявление. После прекращения регистрации автомобиль официально перестанет числиться на бывшем владельце.

В ЧЕМ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЭДКП?

Электронный договор купли продажи, в отличие от ЭПТС, почти не имеет минусов. Да, оба участника сделки должны иметь подтвержденную регистрацию на Госуслугах и приложение Госключ, и если у кого-то их нет, делать регистрацию ради заключения ЭДКП, пожалуй, не имеет смысла – проще подписать обычный бумажный договор. Из плюсов ЭДКП можно отметить то, что при формировании договора система автоматически проверит данные об автомобиле в Государственном реестре транспортных средств. То есть покупатель может быть уверен в правильности данных о машине, подписывая электронный договор – хотя это не отменяет необходимости проверить сам автомобиль, корректность его VIN и прочие детали. Ну а продавец после заключения ЭДКП может легко отследить переоформление машины и быстро прекратить регистрацию при необходимости – а значит, он не будет получать штрафы на проданный автомобиль.

Из минусов ЭДКП, пожалуй, стоит отметить необходимость быть внимательным в вопросе передачи денег. С бумажным договором схема простая: деньги обычно передаются непосредственно в момент подписания, а иногда, если покупатель хочет перестраховаться и продавец идет навстречу, после регистрации в ГИБДД. А вот электронный договор подписывается электронной же подписью, и сам факт передачи денег он никак не оговаривает. Так что если продавец подпишет договор до передачи денег, и покупатель тоже это сделает, то сделка считается совершенной независимо от того, получил ли продавец деньги. Так что продавцу лучше подписывать договор со смартфона при очной встрече одновременно с передачей денег, а не дома с уговором «встретиться для оплаты на следующий день».