Китайские автомобили впервые стали лидерами рынка России

Китайские легковые автомобили впервые стали лидерами российского авторынка. Об этом по итогам 50-й недели текущего года сообщают эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг».
С 12 по 18 декабря россияне приобрели 3742 новых легковых автомобиля китайских марок, машины из КНР заняли 34,8% от объема рынка. При этом автомобилей отечественных брендов было куплено меньше — 3715 ед. (доля составила 34,5%).
Впрочем, среди марок по-прежнему лидирует Lada с результатом 3489 реализованных машин. Следом идут Chery (1439 ед.), Geely (997 ед.), Kia (778 ед.) и Haval (705 ед.). По итогам прошлой недели самыми популярными машинами стали Lada Granta, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray, Lada Niva Travel и Niva Legend.
Ранее сообщалось, что Минпромторг потребовал пресекать необоснованное завышение цен на автомобили. По итогам 11 месяцев 2022 года объем продаж новых легковых машин в России составил более 585 тыс. штук, при этом в России сохраняется достаточный запас новых легковых автомобилей, заявили в министерстве.