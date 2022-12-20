Китайские автомобили впервые стали лидерами рынка России

Китайские легковые автомобили впервые стали лидерами российского авторынка. Об этом по итогам 50-й недели текущего года сообщают эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг».

Фото: Chery Chery

С 12 по 18 декабря россияне приобрели 3742 новых легковых автомобиля китайских марок, машины из КНР заняли 34,8% от объема рынка. При этом автомобилей отечественных брендов было куплено меньше — 3715 ед. (доля составила 34,5%).

Впрочем, среди марок по-прежнему лидирует Lada с результатом 3489 реализованных машин. Следом идут Chery (1439 ед.), Geely (997 ед.), Kia (778 ед.) и Haval (705 ед.). По итогам прошлой недели самыми популярными машинами стали Lada Granta, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray, Lada Niva Travel и Niva Legend.