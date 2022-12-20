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52 минуты назад

Российские дилеры пожаловались на качество УАЗ «Патриот»

Motor.ru

Представитель одного из дилерских центров Ульяновского автозавода рассказал, что в последнее время сильно упало качество внедорожников «Патриот». По мнению специалиста, это связано с тем, что отечественное предприятие загружено государственными заказами, в связи с чем инженеры вынуждены закрывать глаза на недостатки, возникающие при сборке автомобилей. При этом многочисленные проблемы в качестве машин замечают как продавцы, так и клиенты автосалонов.

Дилеры пожаловались на качество УАЗ «Патриот»
Фото: Motor.ruMotor.ru

Сотрудник дилерского центра отметил, что у последних партий внедорожников ухудшилась сварка кузовов. Однако это не самое страшное, поскольку эту проблему замечают самые дотошные клиенты. Гораздо хуже дела обстоят с неравномерными зазорами между кузовными панелями, оптикой и бамперами. Эти дефекты видны невооруженным взглядом.

Посетители автосалона также жалуются на качество окраски кузова, для которой в последнее время характерны многочисленные наплывы. Больше всего такие недостатки заметны на светлых внедорожниках. Дилеры отмечают, что еще несколько месяцев назад «Патриоты» были сделаны качественнее. Несмотря на существующие дефекты средняя стоимость «Патриота» в комплектации «Классик» сейчас составляет 1,8 миллиона рублей, что примерно на 300 000 дороже рекомендованной цены.

В конце августа норвежцы выразили недовольство качеством моделей Tesla. Владельцы электрокаров объявили голодовку, чтобы привлечь внимание Илона Маска.

Автоэксперт,УАЗ,Tesla,
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