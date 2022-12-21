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2 часа назад

Какие вещи нельзя оставлять в машине в мороз

Deita.ru

Наполненная газированной водой пластиковая бутылка может легко взорваться в машине, если её оставить там в условиях суровых морозов.

Какие вещи опасно оставлять в машине в мороз
Фото: Deita.ruDeita.ru

Об этом пишут эксперты издания «АвтоВзгляд», сообщает ИА DEITA.RU. Специалисты поделились советами на тему того, что нельзя забывать в автомобиле при минусовых температурах.

Как оказалось, опасной может оказаться и ёмкость с газировкой и со слабым алкоголем. В частности, у винной бутылки может запросто отвалиться дно. Если это произойдёт, то салон машины придётся вычищать очень долго, а характерный запах может вообще сохраниться в автомобиле навечно.

Также угрозу представляют забытые соусы, консервы и соленья. Опасны любые ёмкости с химией тем более те, что упакованы в баллонах под давлением. Всё дело в том, что на морозе любые жидкости и газы расширяются и могут легко разорвать упаковку, вывернув всё содержимое наружу.

Нельзя оставлять в холодное время в машине лекарственные препараты. Они не только потеряют полезные свойства, но могут и навредить при их употреблении.

Автоэксперт,
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