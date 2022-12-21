Разъяснен порядок назначения штрафов за разметку во время снегопадов

Камеры фотовидеофиксации, контролирующие пересечение дорожной разметки, при любых погодных условиях работают в обычном режиме, рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Об этом пишет «Газета.Ru».
Радько уточнил, что даже в сильную непогоду и снегопад камеры с высокой долей вероятности зафиксируют нарушение разметки. Соответственно, будет выписан штраф.
«Штраф будет выписан, и оспорить его крайне сложно. Теоретически это возможно, если на снимке видно, что разметка занесена снегом», - подчеркнул юрист.
Эксперт пояснил, что при судебных разбирательствах следует учитывать, что устройство делает 10-15 снимков подряд. На одном из них будет видна разметка в момент маневра.
Нередко разметка продублирована дорожными знаками, и не соблюдая требование знака, автолюбитель совершает то же нарушение ПДД, даже если разметка не видна, предупредил Радько.
Напомним, что за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, предусмотрен штраф в 500 рублей. Кроме того, в ряде ситуаций может быть установлено более строгое наказание.