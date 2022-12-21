Разъяснен порядок назначения штрафов за разметку во время снегопадов

Камеры фотовидеофиксации, контролирующие пересечение дорожной разметки, при любых погодных условиях работают в обычном режиме, рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Об этом пишет «Газета.Ru».

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Радько уточнил, что даже в сильную непогоду и снегопад камеры с высокой долей вероятности зафиксируют нарушение разметки. Соответственно, будет выписан штраф.

«Штраф будет выписан, и оспорить его крайне сложно. Теоретически это возможно, если на снимке видно, что разметка занесена снегом», - подчеркнул юрист.

Эксперт пояснил, что при судебных разбирательствах следует учитывать, что устройство делает 10-15 снимков подряд. На одном из них будет видна разметка в момент маневра.

Нередко разметка продублирована дорожными знаками, и не соблюдая требование знака, автолюбитель совершает то же нарушение ПДД, даже если разметка не видна, предупредил Радько.