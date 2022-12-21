Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
1 час назад

Разъяснен порядок назначения штрафов за разметку во время снегопадов

Илья Родин

Камеры фотовидеофиксации, контролирующие пересечение дорожной разметки, при любых погодных условиях работают в обычном режиме, рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Об этом пишет «Газета.Ru».

Разъяснен порядок назначения штрафов за разметку во время снегопадов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Радько уточнил, что даже в сильную непогоду и снегопад камеры с высокой долей вероятности зафиксируют нарушение разметки. Соответственно, будет выписан штраф.

«Штраф будет выписан, и оспорить его крайне сложно. Теоретически это возможно, если на снимке видно, что разметка занесена снегом», - подчеркнул юрист.

Эксперт пояснил, что при судебных разбирательствах следует учитывать, что устройство делает 10-15 снимков подряд. На одном из них будет видна разметка в момент маневра.

Китайские авто в России: в продаже появился новый кроссовер

Нередко разметка продублирована дорожными знаками, и не соблюдая требование знака, автолюбитель совершает то же нарушение ПДД, даже если разметка не видна, предупредил Радько.

Напомним, что за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, предусмотрен штраф в 500 рублей. Кроме того, в ряде ситуаций может быть установлено более строгое наказание.

Автоэксперт,Сергей Радько,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители