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28 минут назад

Автоэксперты советуют в зимний период прогревать даже современные моторы

АвтоКод

В среде автомобилистов постоянно обсуждается вопрос, нужно ли в зимний период прогревать двигатель. Одни говорят, что мотор прогреется на ходу, а другие – что мотору требуется до получаса на холостых оборотах. Автоэксперты рассказали, кто прав в этом споре.

Почему эксперты советуют зимой прогревать даже современные моторы
Фото: АвтоКодАвтоКод

Теория, что чем дольше прогреваешь мотор, тем ему лучше, принадлежит водителям старшего поколения, которые привыкли подолгу греть «Жигули» или другую классику. Если мотор современный, и хорошо работает на хорошем масле, такого долгого прогрева он не требует. И все же эксперты советуют немного прогревать даже современные двигатели.

При агрессивной езде «на холодную» изменяются тепловые зазоры внутри двигателя, а также происходит тепловой дисбаланс. Моторное масло при этом не расходится по всем каналам, и двигатель получает ударную нагрузку, что напрямую отражается на его сроке службы.

– Если вы торопитесь, дайте двигателю поработать хотя бы минуту, а потом начинайте движение плавно, повышая скоростной режим по мере прогрева мотора и остальных узлов. Избегайте высоких оборотов, пока датчик температуры не покажет хотя бы 50-60 градусов. – поясняют автоэксперты.

Нет единого оптимального времени для прогрева мотора, но компромиссный вариант – когда двигатель работает на холостых 5-7 минут (в зависимости от морозности за окном), а затем машина начинает плавное движение, без резких рывков и избегая высоких оборотов в первые минуты езды.

Автоэксперт,
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