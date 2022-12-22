Эксперт перечислил признаки начинающегося пожара в автомобиле

Основными признаками приближающегося пожара в автомобиле является появление в салоне однородного запаха дыма, который со временем может усиливаться, а также мигание приборной панели, рассказал «Газете.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. При этом, по словам специалиста, водитель может вообще не обратить внимани на эти тревожные маячки.

«Главное, необходимо знать — пожар в автомобиле случается неожиданно и признаки его приближения не всегда очевидны. Один из них – стойкий запах дыма. В машину попадают многие запахи, которые смешиваются между собой, но если постоянно выделяется один, даже еле уловимый, то это повод заехать в сервис на диагностику», - сказал Ян Хайцеэр.

По словам эксперта, зимой бывают ситуации, когда под капотом случается короткое замыкание, проводка автомобиля уже начинает плавиться, но водитель до конца не понимает, что машина практически горит. Это связано с тем, что дым принимается за пар и конденсат от тающего снега.

Еще одним признаком того, что в автомобиле может скоро произойти пожар, является мигающая приборная панель. Причины неисправности могут быть в нарушении целостности узла электропроводки, но водитель в этом случае может подумать, что у машины просто садится аккумулятор или загрязнились клеммы. О неисправности электрики могут также говорить искрящие провода и щелчки. Ехать на такой машине нельзя, поэтому лучше заглушить мотор и дождаться эвакуатор, отметил специалист.

«Свечение» можно выявить самостоятельно, если в вечернее время открыть капот и внимательно осмотреть провода.