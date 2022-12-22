Названы преимущества заправки бензином АИ-92 зимой

Как отмечают специалисты, по сравнению с более дорогой маркой АИ-92 отличается меньшим количеством присадок, которые поднимают октановое число. Такое топливо быстрее загорается, при этом сам процесс горения проходит быстрее. Из-за этого запуск двигателя зимой проходит проще. Кроме того, при низкой температуре АИ-92 позволяет ровнее работать силовому агрегату, при этом исключается возможность детонации.