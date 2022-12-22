Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
24 минуты назад

Названы преимущества заправки бензином АИ-92 зимой

Елена Прошина

Автоэксперты портала NJcar рассказали, почему автомобилистам лучше заправлять машину зимой бензином марки АИ-92.

Названы преимущества заправки бензином АИ-92 зимой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечают специалисты, по сравнению с более дорогой маркой АИ-92 отличается меньшим количеством присадок, которые поднимают октановое число. Такое топливо быстрее загорается, при этом сам процесс горения проходит быстрее. Из-за этого запуск двигателя зимой проходит проще. Кроме того, при низкой температуре АИ-92 позволяет ровнее работать силовому агрегату, при этом исключается возможность детонации.

Специалисты также напоминают, что низкооктановое топливо ухудшает приемистость и экономичность автомобиля. Расход бензина и динамика ускорения при переходе на бензин АИ-92, как обещают эксперты, будет практически незаметна.

Ранее автоэксперты рассказали, почему в зимний период нужно прогревать даже современные моторы.

Автоэксперт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители