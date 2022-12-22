Названы преимущества заправки бензином АИ-92 зимой

Автоэксперты портала NJcar рассказали, почему автомобилистам лучше заправлять машину зимой бензином марки АИ-92.
Как отмечают специалисты, по сравнению с более дорогой маркой АИ-92 отличается меньшим количеством присадок, которые поднимают октановое число. Такое топливо быстрее загорается, при этом сам процесс горения проходит быстрее. Из-за этого запуск двигателя зимой проходит проще. Кроме того, при низкой температуре АИ-92 позволяет ровнее работать силовому агрегату, при этом исключается возможность детонации.
Специалисты также напоминают, что низкооктановое топливо ухудшает приемистость и экономичность автомобиля. Расход бензина и динамика ускорения при переходе на бензин АИ-92, как обещают эксперты, будет практически незаметна.
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