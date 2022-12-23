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1 час назад

Какие запчасти подорожали сильнее прочих: список

Motor.ruиещё 1

Российский союз автостраховщиков сравнил цены на запчасти в марте и декабре 2022 года и составил список деталей, которые подорожали больше прочих. Так, например, стоимость некоторых комплектующих увеличилась в два, а то и в три раза. В среднем же рост цен в справочнике от 19 декабря по сравнению со справочником от 19 марта составил 27,7 процента. Стоит отметить, что в декабре цены на запчасти были скорректированы по новым правилам: учитывалось наличие оригинальных деталей на рынке и цена их аналогов.

Какие запчасти подорожали сильнее всего
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

В список запчастей, которые подождали в большей мере, входят фары для автомобилей Nissan и Mitsubishi: в среднем цена выросла в два раза, а для некоторых моделей – в три раза. Также страховщики зафиксировали резкое подорожание деталей бамперов, кузова и дверей иномарок. При этом повышение практически не коснулось автомобилей, производство запчастей для которых было налажено в России.

Motor.ru

«Детали кузова автомобиля, двери, капоты, оптика – у этих позиций, как правило, нет аналогов, и поставку таких деталей по параллельному импорту не так просто наладить, – отметил президент Российского союза страховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. – Наблюдается и заметный рост по некоторым позициям для машин АвтоВАЗа – это происходит из-за нехватки комплектующих или материалов, используемых для выпуска этих деталей».

Напомним, расчет стоимости ремонта, который можно возместить по ОСАГО, происходит по Единой методике, утвержденной Банком России. Главных аспектов несколько: это справочник средней стоимости запасных частей, нормо-часа работы и материала для кузовного ремонта.

Первая редакция Единой методики вышла в 2014 году, и с того момента Российский союз автостраховщиков регулярно выпускает такие справочники, актуализируя цены на основании анализа рынка запчастей, материалов и услуг СТО. Сейчас справочник редактируется раз в квартал, последнее обновление было 19 декабря.

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