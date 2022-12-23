Что делать, если купленная машина оказалась в залоге

Одна из самых неприятных ситуаций при покупке подержанного автомобиля – это случай, когда новый владелец приезжает в ГИБДД для переоформления и узнает, что на машину наложен запрет на регистрационные действия, например, из-за долгов продавца или кредитного залога. Что делать в такой ситуации и есть ли возможность расторгнуть договор купли-продажи и вернуть свои деньги?

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Недооценив сложность жизненного перекрестка из-за невнимательности, в спешке, по незнанию законов или, что еще хуже, вследстве обмана, можно оказаться на встречной полосе лоб в лоб с проблемой. Например, прельстившись низкой ценой или уговорами недобросовестного продавца, можно приобрести автомобиль с запретом регистрационных действий. Более того, нередко случается и так, что в момент приобретения автомобиль был «чистым», а уже при перерегистрации в ГИБДД выясняется, что на него наложены какие-либо ограничения. Есть ли шанс вернуть свои деньги в такой ситуации? Разбираемся вместе с онлайн-платформой Авито Авто .

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ЧТО ТАКОЕ ЗАПРЕТ НА РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ?

Говоря формальным языком, запрет на регистрационные действия автомобиля — это мера государственного воздействия “без привлечения нарушителя к ответственности, чтобы обеспечить выполнение определенных обязательств владельцем транспортного средства”. Проще говоря, это одна из мер, которая применяется государством к должникам и неплательщикам, чтобы принудить их к выплате долгов. Пока они не уплатят долг, они лишаются права распоряжаться своим автомобилем – в частности, продавать, дарить или утилизировать его, но сохраняют право им пользоваться. Причин для запрета может быть много: например, наличие неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, взыскание задолженности в ходе исполнительного производства, нарушение правил ввоза автотранспорта на территорию РФ, как мера обеспечения искового заявления при рассмотрении дела в суде, задолженность по транспортному налогу, расследование уголовного дела, заключение договора залога движимого имущества между физическими или юридическими лицами и так далее.

Наложить такой запрет вправе судебные приставы (в соответствии со ст. 64 Закона об исполнительном производстве), а также суд в порядке обеспечения иска или ареста имущества (ст. 140 ГПК РФ, ст. 115 УПК РФ). Запрет накладывается, чтобы собственник не мог продать машину, а контролирующие органы в случае неуплаты долга могли забрать ее в счет его погашения. А вот арест на машину может быть наложен судом при рассмотрении гражданского, административного или уголовного дела, органами ФССП, правоохранительными органами и органами таможенного контроля.

ВАЖНЫЙ ВОПРОС: КОГДА БЫЛ НАЛОЖЕН ЗАПРЕТ?

Переходя к вопросу о том, что делать после покупки «запретной» машины, надо прежде всего разобраться в том, когда был наложен запрет – до или после покупки. Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора», объясняет, что дата наложения ограничения на регистрационные действия имеет большое значение. Ведь регистрация автомобиля в ГИБДД – это регистрация возможности его законно эксплуатировать, а вот право собственности на него возникает в момент его покупки – оплаты или передачи, в зависимости от условий соответствующего договора купли-продажи. И если этот договор заключён ранее даты вынесения приставом постановления о наложении ограничений, это означает, что автомобиль сменил собственника раньше, чем были введены ограничения. То есть пристав фактически запретил пользоваться автомобилем лицу, не являющемуся должником (покупателю). И тогда у покупателя есть право обратиться к приставу, предъявить необходимые документы и потребовать снятия ограничений. При отказе можно обратиться с соответствующей жалобой к старшему судебному приставу или в суд. При наложении запрета после заключения ДКП суды чаще всего снимают ограничения.

Приведем пример из судебной практики. В 2019 году Иванов И. И. обратился в суд с иском о снятии запрета на регистрационные действия в отношении автомобиля. В исковом заявлении Иванов указал, что купил автомобиль у Петрова А. В., перед покупкой проверял информацию об автомобиле в официальных источниках. На момент заключения ДКП никаких ограничений не было. После покупки Иванов отдал машину в ремонт, после чего собирался поставить ее на учет, однако ему отказали в связи с наложением запрета на регистрационные действия. После этого Иванов обратился в отдел судебных приставов (ФССП) с заявлением о снятии запрета, но в удовлетворении было отказано в связи с кредитной задолженностью бывшего владельца автомобиля Петрова перед банком. В обоснование требований Иванов указал, что запрет на регистрацию автомобиля был наложен после покупки авто. Суд в своем решении указал, что на момент наложения запрета на регистрационные действия в отношении автомобиля владельцем указанного автомобиля являлся Иванов на основании ДКП, запрет на регистрационные действия в отношении данного автомобиля был наложен после заключения ДКП, то есть после того, как Иванов стал владельцем данного ТС. По этой причине запрет на регистрационные действия был признан неправомерным, и иск Иванова был удовлетворен.

А ЧТО ЕСЛИ ЗАПРЕТ БЫЛ НАЛОЖЕН ДО ПОКУПКИ?

Если же запрет на регистрационные действия был наложен до заключения ДКП, то процедура отстаивания своих прав будет сложнее. Для начала стоит связаться с продавцом автомобиля и попытаться обсудить с ним возникшую ситуацию. Если он не выходит на связь, необходимо составить письменную претензию и выслать ее по адресу, указанному в ДКП. Это так называемый досудебный порядок решения спора (пункт 2 статьи 452 ГК РФ). Если и после этого продавец не вышел на связь, то покупатель может обращаться в суд с целью защиты своих законных прав и интересов.

На этом этапе покупателю надо решить, с каким требованием (иском) обращаться за судебной защитой. Вариантов здесь два: либо признать ДКП недействительным, либо требовать расторжения договора.

Итак, первый вариант – это подача иска о признании договора купли-продажи недействительным. Основание иска – введение покупателя в заблуждение продавцом, поскольку продавец не сообщил о наличии ограничений и скрыл от него важные обстоятельства, зная о которых, покупатель наверняка не стал бы приобретать такой автомобиль. Для составления искового заявления о признании договора купли-продажи автомобиля недействительным нужно руководствоваться правилами, установленными ст. 131 ГПК РФ. К иску необходимо приложить все необходимые документы (132 ГПК РФ), на которых вы основываете свои требования. Если договор купли-продажи автомобиля недействителен, то правовые последствия по нему не возникают, кроме тех, которые связаны с его недействительностью (п. 1 ст. 167 ГК РФ). Как правило, применяется двусторонняя реституция, когда покупатель и продавец возвращают друг другу исполненное по договору – то есть, автомобиль и деньги.

Второй вариант – подача иска о расторжении ДКП автомобиля в связи с существенными нарушениями условий данного договора продавцом (ст. 450 ГК РФ).

"Общие законоположения о купле-продаже обязывают продавца передавать товар, свободный от каких-либо притязаний и ограничений, пригодный для использования его по прямому назначению. А поскольку автомобиль приобретается покупателем для передвижения на нем (для чего авто необходимо перерегистрировать в ГИБДД на имя покупателя), то при наличии ограничений это сделать невозможно, а значит, и пользоваться им по прямому назначению не получится. Следовательно, есть все основания именно для расторжения договора и возврата автомобиля продавцу, а денег – покупателю".

Сергей Радько,

адвокат

Иск о расторжении ДКП необходимо подавать в районный суд по месту жительства ответчика. Следует помнить, что шансы на победу в споре значительно увеличивает личное присутствие истца на заседаниях.

ЧТО ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ НЕ ПОД ЗАПРЕТОМ НА РЕГИСТРАЦИЮ, А В ЗАЛОГЕ?

Иногда случается так, что купленный автомобиль находится в залоге. Сухой язык закона говорит, что залог – это форма обеспечительного интереса, предоставляемого в отношении предмета имущества в обеспечение уплаты долга или исполнения какого-либо другого обязательства. Проще говоря, автомобиль оказывается в залоге в том случае, если его владелец не выплатил за него деньги – например, взял машину в кредит у банка или сдал ее в ломбард. Этот вариант самый сложный, ведь при смене владельца залог не прекращается и автомобиль подлежит изъятию. Для того, чтобы вернуть его продавцу, необходимо доказать суду, что вы не знали и не могли знать о том, что автомобиль был заложен, другими словами приобретателю необходимо доказать свои добросовестные намерения. А вот шансы оставить себе автомобиль в этом случае нулевые.

"Залоги движимого имущества регистрируются в специальном реестре, и, если к моменту продажи автомобиля сведения о залоге в этом реестре действительно имелись, сохранить такой автомобиль покупателю не удастся, поскольку сведения о залоге являются открытыми. И если покупатель не осуществил проверку авто перед сделкой, то такое поведение покупателя в соответствии с судебной практикой считается недобросовестным и неосмотрительным, а потому добросовестным приобретателем он не признаётся со всеми вытекающими отсюда последствиями".

Сергей Радько,

адвокат

Поскольку возможности сохранить купленную машину у себя нет, единственным способом решения проблемы может стать попытка вернуть автомобиль продавцу и получить от него деньги. Варианты здесь ровно те же, что и в случае с запретом на регистрацию: либо иск о признании договора купли-продажи недействительным в связи с введением покупателя в заблуждение, либо иск о расторжении ДКП автомобиля в связи с существенными нарушениями условий договора продавцом.

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