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34 минуты назад

Автоинструктор рассказал, какие авто самые опасные при обледенении дороги

Газета.Ru

При обледенении дорог, когда после оттепели устанавливается минусовая температура, наибольшую опасность представляют автомобили без системы стабилизации, мощные заднеприводные спорткары, машины с изношенными шинами и грузовики. Об этом «Газете.Ru» рассказал шеф-инструктор и руководитель академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев. Водителям таких автомобилей нужно проявить повышенную ответственность, а другим участникам дорожного движения остерегаться их на дороге, отметил он.

Какие авто самые опасные на обледеневшей дороге
Фото: UnsplashUnsplash

«Наиболее опасны в таких условиях автомобили, которые не оснащены системой стабилизации, либо она неисправна. В первую очередь это касается заднеприводных машин, в которых водитель вынужден постоянно бороться с их неустойчивым состоянием. Переднеприводные машины без системы курсовой устойчивости опасны тем, что они позволяют развить более высокую скорость», — пояснил Кабышев «Газете.Ru».

Это касается, в частности, отечественных автомобилей ВАЗ, а также старых иномарок, не оснащенных системами активной безопасности. Также на скользком покрытии опасность представляют тяжелые и мощные автомобили, такие как Dodge Charger или Challenger с моторами V8 и задним приводом, привел пример эксперт.

«В России нет обыкновения переобувать грузовики в зимнюю резину, в отличие от Канады и Скандинавии, потому что это очень дорого. Я бы держался от таких машин подальше», — подчеркнул Кабышев.

Кроме того, когда дорога покрыта льдом, важнейшим фактором становится состояние шин, установленных на автомобиле, предупредил он.

Прежде всего следует обратить внимание на качество резины и степень ее износа. Глубина протектора новой шины – 8-10 мм, и все свои свойства она начинает терять, когда этот параметр достигает 4-5 мм. К этому моменту истираются мелкие ламели, и шина очень плохо работает на льду и снежной каше, подытожил Кабышев.

Ранее адвокат Сергей Радько рассказал «Газете.Ru» о порядке назначения штрафов за пересечение разметки во время снегопада.

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