Какие авто самые опасные на обледеневшей дороге

При обледенении дорог, когда после оттепели устанавливается минусовая температура, наибольшую опасность представляют автомобили без системы стабилизации, мощные заднеприводные спорткары, машины с изношенными шинами и грузовики. Об этом «Газете.Ru» рассказал шеф-инструктор и руководитель академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев. Водителям таких автомобилей нужно проявить повышенную ответственность, а другим участникам дорожного движения остерегаться их на дороге, отметил он.

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«Наиболее опасны в таких условиях автомобили, которые не оснащены системой стабилизации, либо она неисправна. В первую очередь это касается заднеприводных машин, в которых водитель вынужден постоянно бороться с их неустойчивым состоянием. Переднеприводные машины без системы курсовой устойчивости опасны тем, что они позволяют развить более высокую скорость», — пояснил Кабышев «Газете.Ru».

Это касается, в частности, отечественных автомобилей ВАЗ, а также старых иномарок, не оснащенных системами активной безопасности. Также на скользком покрытии опасность представляют тяжелые и мощные автомобили, такие как Dodge Charger или Challenger с моторами V8 и задним приводом, привел пример эксперт.

«В России нет обыкновения переобувать грузовики в зимнюю резину, в отличие от Канады и Скандинавии, потому что это очень дорого. Я бы держался от таких машин подальше», — подчеркнул Кабышев.

Кроме того, когда дорога покрыта льдом, важнейшим фактором становится состояние шин, установленных на автомобиле, предупредил он.

Прежде всего следует обратить внимание на качество резины и степень ее износа. Глубина протектора новой шины – 8-10 мм, и все свои свойства она начинает терять, когда этот параметр достигает 4-5 мм. К этому моменту истираются мелкие ламели, и шина очень плохо работает на льду и снежной каше, подытожил Кабышев.