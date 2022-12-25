Выяснилось, какие запчасти Geely подходят на кроссоверы Volvo

Эксперты журнала «За рулём» выяснили, какие запчасти Geely подходят на кроссоверы Volvo. Для наглядности механики сравнили Geely Coolray и Volvo XC40 с идентичными 1,5-литровыми трёхцилиндровыми турбомоторами. Выяснилось, что взаимозаменяемых деталей много: на шведский автомобиль можно ставить не только китайские расходники, но и более дорогие узлы вроде турбины, топливного насоса, компрессора кондиционера или стоек стабилизатора.

Фото: Volvo Volvo

Наивысшая унификация у Geely Coolray и Volvo XC40 B3: моторы практически одинаковые, поэтому подходят сальники, катушки зажигания, свечи и масляные фильтры. Однако в России большинство XC40 дизельные, но и на их ремонте можно сэкономить. На дизельные Volvo XC40 для российского рынка подходят топливные фильтры от бензинового Coolray и воздушные фильтры от Tugella.

Есть общие узлы и в подвеске: на XC40 подходят стойки передних стабилизаторов от Coolray. При желании можно установить и передние амортизаторы, и даже рычаги подвески от китайского кроссовера, однако кинематика шасси и снаряжённая масса разные, поэтому такая замена не равноценна. Зато множество мелких деталей взаимозаменяемы полностью: например, кнопка запуска двигателя и подрулевые переключатели.

Различий в конструкции тоже хватает: на Volvo принципиально иная задняя подвеска, а также другая трансмиссия: Geely Coolray бывает только с «роботом», а XC40 оснащаются автоматом.