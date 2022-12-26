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1 час назад

Новости автомира: Водителей предупредили о неожиданной опасности на заправке

Deita.ruиещё 1

При заправке автомобиля с работающим двигателем может произойти воспламенение.

Водителей предупредили о неожиданной опасности на заправке
Фото: Deita.ruDeita.ru

Об этом автолюбителей предупредили эксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».

По словам специалистов, даже несмотря на то, что это запрещено правилами, некоторые водители всё равно предпочитают заправляться с не выключенным мотором. Как оказалось, такая ситуация может привести к тому, что какая-то случайна искра может попасть в пары бензина, которые выходят из бака при заливке топлива.

По объяснили профессионалы, чаще всего виновником искрения становится глушитель, в который по той или иной причине поступает недогоревший бензин. Кроме этого, специалисты рассказали, что искрить под днищем может также из-за неисправности каталитического нейтрализатора.

Также важно помнить, что в случае возгорания машины на заправке, подвести это под страховой случай будет очень сложно ввиду грубого нарушения правил безопасности. Более того, не стоит забывать и о том, что работающий автомобиль проще угнать с заправки в момент, когда хозяин пошёл оплачивать горючее.

Автоэксперт,
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