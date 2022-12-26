Водителей предупредили о неожиданной опасности на заправке

При заправке автомобиля с работающим двигателем может произойти воспламенение.
Об этом автолюбителей предупредили эксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».
По словам специалистов, даже несмотря на то, что это запрещено правилами, некоторые водители всё равно предпочитают заправляться с не выключенным мотором. Как оказалось, такая ситуация может привести к тому, что какая-то случайна искра может попасть в пары бензина, которые выходят из бака при заливке топлива.
По объяснили профессионалы, чаще всего виновником искрения становится глушитель, в который по той или иной причине поступает недогоревший бензин. Кроме этого, специалисты рассказали, что искрить под днищем может также из-за неисправности каталитического нейтрализатора.
Также важно помнить, что в случае возгорания машины на заправке, подвести это под страховой случай будет очень сложно ввиду грубого нарушения правил безопасности. Более того, не стоит забывать и о том, что работающий автомобиль проще угнать с заправки в момент, когда хозяин пошёл оплачивать горючее.