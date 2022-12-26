Водителей предупредили о неожиданной опасности на заправке

При заправке автомобиля с работающим двигателем может произойти воспламенение.

Фото: Deita.ru Deita.ru

Об этом автолюбителей предупредили эксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».

По словам специалистов, даже несмотря на то, что это запрещено правилами, некоторые водители всё равно предпочитают заправляться с не выключенным мотором. Как оказалось, такая ситуация может привести к тому, что какая-то случайна искра может попасть в пары бензина, которые выходят из бака при заливке топлива.

По объяснили профессионалы, чаще всего виновником искрения становится глушитель, в который по той или иной причине поступает недогоревший бензин. Кроме этого, специалисты рассказали, что искрить под днищем может также из-за неисправности каталитического нейтрализатора.