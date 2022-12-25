MINI отметила спецверсией юбилей собственных кабриолетов

В 2023 году британская марка MINI будет отмечать 30-летие с момента появление первого кабриолета под эгидой возрождённого бренда. По случаю юбилея в линейке актуального кабриолета MINI Convertible появилась эксклюзивная модификация Seaside Edition, которая создана компанией в качестве подарка самой себе к круглой дате. Новинка будет доступна в двух цветах кузова — бирюзовом Caribbean Aqua и белоснежном Nanuq White — и станет отличаться от прочих версий особым дизайном кузова и салона.
Визуально новая модификация отличается двойными белыми полосами на бортах, стилизованным числом «30» на переднем бампере, особыми шильдиками и 18-дюймовыми дисками Pulse Spoke с эксклюзивными по дизайну ступичными колпачками.
В салоне кабриолета Seaside Edition также появятся шильдики с обозначением модификации, включая эмблему на руле и накладках порогов, а декоративные вставки на передней панели получили особый рисунок в стиле морской волны.
Кроме того, ключ от автомобиля выполнен в переливающихся синих тонах. Технических изменений новое исполнение не подразумевает. Юбилейная модификация кабриолета доступна только со 178-сильным 2,0-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость MINI Convertible Seaside Edition и запланированный к производству тираж автомобилей не названы.