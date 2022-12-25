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1 час назад

Врач предупредил, что прием успокоительного за рулем грозит лишением прав

Елена Прошина

Терапевт Александр Лаврищев рассказал, что перед тем, как сесть за руль, следует воздержаться от приема спиртосодержащих успокоительных. Об этом пишет Ura.ru.

Прием успокоительного за рулем грозит лишением прав
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт уточнил, что успокоительное «Ново-Пассит» необходимо употреблять так, чтобы после последнего приема до поездки прошли как минимум восемь часов.

«В каплях «Ново-Пассита» содержится 12,19% этанола, или около 0,481 г в каждой разовой дозе», - уточнил Лаврищев.

Он пояснил, что запах алкоголя выветривается достаточно быстро, но из крови он выходит медленно, его вполне могут обнаружить. Последствия будут зависеть от того, в каком объеме он будет зафиксирован, резюмировал терапевт.

Автоэксперт,
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