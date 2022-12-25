Прием успокоительного за рулем грозит лишением прав

Терапевт Александр Лаврищев рассказал, что перед тем, как сесть за руль, следует воздержаться от приема спиртосодержащих успокоительных. Об этом пишет Ura.ru.

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Эксперт уточнил, что успокоительное «Ново-Пассит» необходимо употреблять так, чтобы после последнего приема до поездки прошли как минимум восемь часов.

«В каплях «Ново-Пассита» содержится 12,19% этанола, или около 0,481 г в каждой разовой дозе», - уточнил Лаврищев.