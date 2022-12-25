Автомобилистам назвали главное правило поведения во время «ледяного дождя»

Прежде всего нужно, чтоб в машине было сухо. Необходимо отряхивать ноги, чтобы в автомобиль попадало как можно меньше жидкости. Кроме того, надо сделать так, чтобы после ночи на парковке наутро в авто не было испарений. Для этого стоит перед поездкой открыть все двери и проветрить машину на минуту-две. За это время влага испарится. При морозах нужно, припарковав машину, силиконом обрабатывать резиновые уплотнители дверей. В противном случае этот уплотнитель примерзший можно просто отодрать, что повлечет за собой появление пыли, грязи и шума, — заметил Субботин.