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1 час назад

Новости автомира: Porsche готовит хардкорную негибридную Panamera

Motor.ru

Porsche готовит хардкорную негибридную Panamera, которая станет флагманом актуальной линейки, утверждает портал CarScoops.com. Свой вывод журналисты подкрепляют шпионскими снимками прототипа Panamera с креплениями колёс одной центральной гайкой. Предполагается, что у Porsche Panamera появится аналог модификации Turbo GT с экстремальной настройкой подвески, форсированным 4,0-литровым турбомотором и перекалиброванной полноприводной трансмиссией.

Porsche готовит хардкорную негибридную Panamera
Фото:  CarPix/CarScoops.com CarPix/CarScoops.com

В актуальной линейке Panamera нет версий с креплениями колёс одной центральной гайкой: обычно такое решение выбирают только для самых мощных и экстремальных Porsche. Другие отличия прототипа от обычных обновлённых седанов — временный выхлоп, который намекает на иную конфигурацию к моменту запуска в серию, и изменённый диффузор.

Зарядных лючков или опознавательных табличек, указывающих на электрифицированную силовую установку нет, так что под капотом ожидается тот же 4,0-литровый V8, что и в модификации Turbo S. Сейчас негибридный седан развивает до 630 лошадиных сил и 820 Нм крутящего момента, однако пример Cayenne Turbo GT и Urus Perfomante показывает, что это не предел.

Новая топ-версия Panamera наверняка замахнётся на рекорд Нюрбургринга в своём классе и станет самой дорогой в линейке. Вероятно, в штатную комплектацию войдут углерод-керамические тормоза, клиренс уменьшат относительно обычной Panamera Turbo S, а заказать панорамную крышу и пятиместный салон для самой хардкорной комплектации будет нельзя.

По неофициальным данным семейство Porsche Panamera ждёт ещё одна смена поколений, причём во второй половине десятилетия покупатели смогут выбирать между бензиновой и электрической моделями с одинаковым названием и разной техникой.

Автоэксперт,Porsche Panamera,Porsche,
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