Porsche готовит хардкорную негибридную Panamera, которая станет флагманом актуальной линейки, утверждает портал CarScoops.com. Свой вывод журналисты подкрепляют шпионскими снимками прототипа Panamera с креплениями колёс одной центральной гайкой. Предполагается, что у Porsche Panamera появится аналог модификации Turbo GT с экстремальной настройкой подвески, форсированным 4,0-литровым турбомотором и перекалиброванной полноприводной трансмиссией.

Фото: CarPix/CarScoops.com CarPix/CarScoops.com

В актуальной линейке Panamera нет версий с креплениями колёс одной центральной гайкой: обычно такое решение выбирают только для самых мощных и экстремальных Porsche. Другие отличия прототипа от обычных обновлённых седанов — временный выхлоп, который намекает на иную конфигурацию к моменту запуска в серию, и изменённый диффузор.

Зарядных лючков или опознавательных табличек, указывающих на электрифицированную силовую установку нет, так что под капотом ожидается тот же 4,0-литровый V8, что и в модификации Turbo S. Сейчас негибридный седан развивает до 630 лошадиных сил и 820 Нм крутящего момента, однако пример Cayenne Turbo GT и Urus Perfomante показывает, что это не предел.

Новая топ-версия Panamera наверняка замахнётся на рекорд Нюрбургринга в своём классе и станет самой дорогой в линейке. Вероятно, в штатную комплектацию войдут углерод-керамические тормоза, клиренс уменьшат относительно обычной Panamera Turbo S, а заказать панорамную крышу и пятиместный салон для самой хардкорной комплектации будет нельзя.