Простая хитрость: как заехать на скользкую горку

Обледеневший подъем даже не на очень крутом склоне может доставить немало проблем водителю. Автомобиль может начать скользить вниз. Автоэксперт Сергей Канунников полагает, что проблема решается все же проще, чем кажется. В первую очередь он рекомендует поддерживать на колесах постоянную небольшую тягу.

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Автоэксперт также посоветовал не поворачивать руль без особой нужды, особенно на большие углы. Если автомобиль застрял и потом тронулся, а затем вновь забуксовал и встал, прибавлять газ уже бессмысленно, пишет профильный портал "Тарантас Ньюс".

Лучше в этом случае будет сдать назад и после этого повторить попытку. На автомобилях с механической трансмиссией нужно попробовать быстро переключиться с задней на переднюю передачу. Этот прием не даст машине закопаться в лед и снежный наст.

Резко увеличивать тягу в момент, когда автомобиль уже поехал по льду, эксперт не рекомендует. Переход на вторую передачу будет более эффективен, поскольку пробуксовка ведущих колес уменьшится.

На этом этапе тоже важно будет удерживать равномерную тягу. Эксперт также посоветовал поменьше работать рулем на преодолении скользкого подъема.