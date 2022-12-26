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24 минуты назад

Как заехать на скользкую горку: простая хитрость опытных водителей

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Обледеневший подъем даже не на очень крутом склоне может доставить немало проблем водителю. Автомобиль может начать скользить вниз. Автоэксперт Сергей Канунников полагает, что проблема решается все же проще, чем кажется. В первую очередь он рекомендует поддерживать на колесах постоянную небольшую тягу.

Простая хитрость: как заехать на скользкую горку
Фото: ©Shutterstock / Fotodom©Shutterstock / Fotodom

Автоэксперт также посоветовал не поворачивать руль без особой нужды, особенно на большие углы. Если автомобиль застрял и потом тронулся, а затем вновь забуксовал и встал, прибавлять газ уже бессмысленно, пишет профильный портал "Тарантас Ньюс".

Лучше в этом случае будет сдать назад и после этого повторить попытку. На автомобилях с механической трансмиссией нужно попробовать быстро переключиться с задней на переднюю передачу. Этот прием не даст машине закопаться в лед и снежный наст.

Резко увеличивать тягу в момент, когда автомобиль уже поехал по льду, эксперт не рекомендует. Переход на вторую передачу будет более эффективен, поскольку пробуксовка ведущих колес уменьшится.

На этом этапе тоже важно будет удерживать равномерную тягу. Эксперт также посоветовал поменьше работать рулем на преодолении скользкого подъема.

Зимой погода часто бывает непредсказуема. Иногда приходится выезжать и из высоких сугробов. Ранее автоэксперты подробно рассказали, как сделать это правильно.

Автоэксперт,Сергей Канунников,
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