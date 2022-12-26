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2 часа назад

Автоэксперт Хайцеэр рассказал, как продлить жизнь автомобильного аккумулятора

Газета.Ru

Для того, чтобы продлить срок службы аккумуляторной батареи, необходимо следить за исправностью электрооборудования автомобиля и периодически подзаряжать АКБ в процессе эксплуатации, даже если она работает нормально. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Самое главное правило для сохранения АКБ – поддержание его полной зарядки. Надо помнить, что, когда мы ездим на короткие расстояния, он не успевает подзарядиться. Для того, чтобы батарея полностью зарядилась, необходимо проехать порядка 150 км, причем под нагрузкой, а не на холостых оборотах», — пояснил Хайцеэр «Газете.Ru».

По его словам, профилактическую подзарядку батареи следует производить как минимум раз в 1,5 месяца, и тогда срок ее службы можно продлить до 5-6 лет против примерно трех лет, если этого не делать. Также крайне важно следить за исправностью электрооборудования автомобиля, не допуская полной разрядки аккумулятора.

«Если аккумулятор садится очень быстро, на это есть две причины – высокое энергопотребления современного автомобиля и неисправности электрооборудования. Также следует помнить, что гелевые аккумуляторы особенно не любят полной разрядки, и такая АКБ может выйти из строя, даже если разрядить ее «в ноль» один раз», — подчеркнул Хайцеэр.

Автоэксперт,
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