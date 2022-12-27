Какая привычка может привести водителя к лишению прав

Россияне, которые часто позволяют себе заезжать за сплошную линию на дороге, могут здорово за это поплатиться. Об этом предупредили эксперты с портала Autonews.ru, сообщает ИА DEITA.RU.

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По их словам, минимальное наказание, которые светит автолюбителям за этот проступок, начинается с 500 рублей. А вот самой жёсткой санкцией может выступить и лишение прав. Как объяснили специалисты, исход будет зависеть от конкретной ситуации и от того, насколько хорошо водитель сможет аргументировать необходимость своего манёвра.

Как оказалось, существенная разница в наказании может зависеть от того, насколько сильно нарушитель сплошной полосы повлиял на попутный или встречный поток.

Инспекторы ГИБДД могут закрыть на пересечение глаза в том случае, если из-за погодных условий или состояния асфальта разметка в тот момент была не видна.

Кроме этого, одним из оправдательных факторов может также стать и то, что водителя вынудили пересечь сплошную неадекватные действия других участников движения.