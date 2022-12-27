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56 минут назад

Раскрыта стоимость «Москвича» с вариатором

Motor.ru

У «Москвича 3», который в конце ноября встал на конвейер завода в столице, две версии – с механической коробкой передач и вариатором. Изначально была объявлена только цена модификации с «механикой» – от 1,97 миллиона рублей, а про вариант с CVT сообщалось лишь, что он будет дороже «менее чем на 100 тысяч рублей». «Российская газета» со ссылкой на дилеров возрожденной марки сообщает, что кроссовер с вариатором обойдется покупателям в 2 035 000 рублей.

Вне зависимости от типа трансмиссии «Москвич 3» комплектуется 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. В паре с ним работает либо шестиступенчатая механическая коробка передач, либо вариатор, доплата за последний составляет 65 тысяч рублей. Помимо бензинового «Москвича», столичный завод выпускает и электрический – он носит название «Москвич 3e» и стоит уже 3,5 миллиона рублей.

Отечественный «Москвич 3» – это JAC JS4, который в родном для модели Китае продается за 112,6 тысячи юаней (1,1 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). Электрический «Москвич 3е», в свою очередь, — это JAC iEVS4, который на домашнем рынке оценивается в 135,5 тысячи юаней (1,33 миллиона рублей). То есть оба кроссовера для России, которые отличаются от оригиналов исключительно шильдиками, значительно дороже.

В России стартовали продажи электрокара «Москвич 3е»

Электрический «Москвич» комплектуется 68-сильным электромотором на передней оси и может проезжать без подзарядки до 410 километров. По оснащению «батарейная» версия повторяет бензиновую: в списке базового оборудования — 17-дюймовые легкосплавные диски, цифровая приборная панель, мультимедийная система с 10,25-дюймовым тачскрином, светодиодные дневные ходовые огни и камеры кругового обзора.

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