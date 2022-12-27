Когда с места происшествия можно уехать безнаказанно

В некоторых ситуациях с места аварии можно уезжать, не вызывая ГИБДД. И за это ничего не будет. Такое разъяснение дал Первый кассационный суд, который в этом споре поправил решения коллег из нижестоящих судебных инстанций. Кстати, он сослался на аналогичное решение Верховного суда. Рассматривали подобные споры и другие кассационные суды и тоже приходили к выводу, что не всякое происшествие с автомобилем следует считать аварией. С последующими выводами о виновнике, ущербе и наказании. Однако нижестоящие суды продолжают лишать прав ни в чем не повинных водителей якобы за оставление места ДТП. Или в лучшем случае отменяют наказание за малозначительностью.

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Согласно правилам дорожного движения, водитель может уехать с места аварии в нескольких ситуациях. Например, в ДТП не пострадали люди и оно оформлено по Европротоколу. Если у водителей нет друг к другу материальных претензий, то есть оформлять ДТП даже по Европротоколу не нужно, они также могут разъехаться. Если в аварии пострадали люди, то водитель может уехать с места ДТП, чтобы доставить пострадавшего в больницу, но потом обязан вернуться на место происшествия.

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Верховный суд уже не раз разъяснял, что водителю незачем вызывать ГИБДД, если как такового ДТП не было. А именно: если не пострадали люди, а вред причинен только машине самого автовладельца, например, он улетел с дороги в кювет, то и аварии нет. То есть аварией считается такое происшествие, в котором пострадали люди либо причинен ущерб другим лицам.

И вот опять интересная история. Некто Чернышев ехал по подмосковным Мытищам на своем автомобиле. Тут его догнал другой автомобиль и начал ему сигналить. В какой-то момент он его обогнал и вынудил остановиться. Водитель второй машины заявил, что Чернышев стукнул его машину и уехал. И показал поврежденную решетку радиатора. Он даже указал, какой частью машины эта решетка была подпорчена. Однако Чернышев никаких следов на своей машине не обнаружил. На всякий случай сфотографировал обе машины и уехал.

Обиженный водитель с поврежденной решеткой вызвал ГИБДД. Инспекторы оформили происшествие как оставление места ДТП. Далее мировой суд лишил водителя прав. Мытищинский городской суд это решение утвердил. Но с ними не согласился Первый кассационный суд. Он указал, что обвиняемый постоянно заявлял, что аварии не было. Согласно справке о ДТП, у его машины нет повреждений. В то время как у его визави повреждена решетка переднего бампера. То же самое указано в рапорте инспектора. Однако по непонятной причине сделан вывод о том, что повреждения решетки образовались именно в результате контакта двух машин.

Всем этим обстоятельствам ни мировой, ни районный судья оценки не дали. Технической экспертизы не проводили. И такого специалиста в суд не приглашали. На этом основании дело было отправлено на пересмотр.

И Мытищинский суд дело пересмотрел. Он посчитал, что раз повреждения небольшие, то дело можно прекратить за малозначительностью. Он освободил Чернышева от ответственности, ограничившись замечанием.

Примечательно, что в новом решении по-прежнему не дана оценка несуразностям, на которые указал Первый кассационный суд.

То есть получается, какой-то водитель решил наказать другого, оговорил его. Инспектор с его слов возбудил дело, а суд сначала наказал, потому что у нет оснований не доверять, а потом помиловал за малозначительностью, не установив факта, было ДТП или его, может, и не было.

Подобную историю в прошлом году разбирал Верховный суд. Там некто обвинил девушку в том, что она, открывая дверь своей машины, повредила зеркало на его автомобиле. И точно так же вызвал ГИБДД. Инспектор оформил как оставление места ДТП. Однако подтвердить само ДТП никто не смог. В том числе эксперты, которые там, кстати, были задействованы. Просто зеркало действительно было повреждено, а на двери, которым его якобы повредили, ни царапинки, ни следов ремонта.