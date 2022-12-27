Насколько опасна незамерзайка для людей в салоне автомобиля

Любая стеклоомывающая жидкость вредна, а в некоторых случаях опасна для здоровья водителя и пассажиров. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением Клиники «МЕДСИ на Пречистенке» Светлана Иванова. По словам специалиста, если долго вдыхать пары незамерзайки в салоне автомобиля, это может привести не только к головной боли, но и к рассеиванию внимания, что увеличивает риск ДТП.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости» Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

«В состав большинства современных стеклоомывающих жидкостей входит изопропиловый спирт. Длительное воздействие его паров в замкнутом пространстве может спровоцировать головную боль, тошноту, резь в глазах, кашель. Кроме того, у водителя может появиться вялость, слабость, сонливость и рассеивание внимания, что в конечном итоге может способствовать наступлению ДТП, особенно в поездке на дальнее расстояние», — сказала Иванова корреспонденту «Газеты.Ru».

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Врач подчеркнула, что изопропиловый спирт имеет неприятный резкий запах, напоминающий запах ацетона, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, добавляемыми производителем в стеклоомывающую жидкость. Именно поэтому он так негативно воздействует на состояние водителя. Между тем, по словам специалиста, у некоторых людей недомогание может наступить сразу после контакта с химическим веществом или в течение нескольких минут.

Этиленгликоль и пропиленгликоль также могут использоваться в производстве стеклоомывающих жидкостей, но реже, отметила Иванова. Технический этиленгликоль является горючим веществом. Токсичен при вдыхании, контакте с кожей и проглатывании. Пропиленгликоль же, в отличие от этиленгликоля, не опасен при вдыхании паров и случайном приеме внутрь.

Этиловый спирт (в том числе денатурированный), наоборот, практически не используется в незамерзающих жидкостях, так как является подакцизным товаром и его стоимость довольно высока.