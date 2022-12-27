Ошибка при оплате парковки не делает автовладельца нарушителем

Суд в Тюменской области простил женщину, которая ошиблась при оплате парковки - ввела не тот номер. Принято принципиально важное решение: технический сбой не делает человека нарушителем.
"Калининский районный суд рассмотрел жалобу Татьяны Г. на постановление административной комиссии КАО г. Тюмени по делу об административном правонарушении. Суд установил, что 06 июля 2022 года на парковке в районе ул. Герцена г. Тюмени, используемой на платной основе, Татьяна Г. оставила "Киа Рио" без внесения платы. Данное обстоятельство зафиксировано работающим в автоматическом режиме специальным техническим средством "Дозор-М", - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. - Постановлением административной комиссии КАО г. Тюмени Татьяна Г. была привлечена к ответственности и оштрафована на 2500 рублей".
Женщина не согласилась с постановлением комиссии, заявила в суде, что парковку оплатила своевременно и в полном размере. Но точнее было бы сказать, не "оплатила", а "попыталась оплатить". Ключевое слово здесь - "попыталась". Как выяснилось, на уме у женщины действительно не было ничего плохого, никого обманывать она не собиралась. Автолюбительница просто ошиблась, когда вводила в систему для оплаты номер своего авто.
"Из представленных заявителем документов и ответа МКУ "Тюменьгортранс" имеется подтверждение оплаты размещения на платной парковке транспортного средства с "ошибочным" номером, - рассказали в пресс-службе. - С учетом всех обстоятельств дела суд отменил постановление административной комиссии КАО г. Тюмени в отношении Татьяны Г., производство по делу об административном правонарушении прекратил. Жалобу Татьяны Г. удовлетворил".
Юристы подчеркивают: на практике такие казусы случаются регулярно. Люди не машины, они только управляют машинами. Но даже самому искусному водителю не чуждо ничто человеческое. А ошибаться - это очень по-человечески. Поэтому, если произошла ошибка, нужно идти в суд.
Раньше практика по данному вопросу была неоднозначная. Некоторые люди в мантиях придерживались правовой позиции, что правильно указать номер машины и другие данные - это обязанность водителя. Так что, мол, если оплачен не тот номер, значит, парковка не оплачена и надо штрафовать. Однако сейчас суды все чаще начинают принимать сторону водителей. При этом юристы советуют не тянуть с жалобами: если пропустить процессуальные сроки, то потом добиться исправления ошибки будет трудно. Практически невозможно.
А для того чтобы было время пожаловаться, необходимо держать ГАИ в курсе своих переездов. Напомним, Второй кассационный суд общей юрисдикции в своем постановлении подчеркнул, что обязанность изменить регистрационные данные в ГИБДД возложена на собственника транспортного средства, который при смене адреса места проживания должен внести изменения в регистрационные данные транспортного средства. Если же человек переедет и "письмо счастья" придет не туда, виноват будет сам человек. Его будут считать официально уведомленным о штрафе. Со всеми вытекающими последствиями.