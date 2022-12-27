Ошибка при оплате парковки не делает автовладельца нарушителем

Суд в Тюменской области простил женщину, которая ошиблась при оплате парковки - ввела не тот номер. Принято принципиально важное решение: технический сбой не делает человека нарушителем.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Артем Геодакян/ТАСС

"Калининский районный суд рассмотрел жалобу Татьяны Г. на постановление административной комиссии КАО г. Тюмени по делу об административном правонарушении. Суд установил, что 06 июля 2022 года на парковке в районе ул. Герцена г. Тюмени, используемой на платной основе, Татьяна Г. оставила "Киа Рио" без внесения платы. Данное обстоятельство зафиксировано работающим в автоматическом режиме специальным техническим средством "Дозор-М", - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. - Постановлением административной комиссии КАО г. Тюмени Татьяна Г. была привлечена к ответственности и оштрафована на 2500 рублей".

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Женщина не согласилась с постановлением комиссии, заявила в суде, что парковку оплатила своевременно и в полном размере. Но точнее было бы сказать, не "оплатила", а "попыталась оплатить". Ключевое слово здесь - "попыталась". Как выяснилось, на уме у женщины действительно не было ничего плохого, никого обманывать она не собиралась. Автолюбительница просто ошиблась, когда вводила в систему для оплаты номер своего авто.

"Из представленных заявителем документов и ответа МКУ "Тюменьгортранс" имеется подтверждение оплаты размещения на платной парковке транспортного средства с "ошибочным" номером, - рассказали в пресс-службе. - С учетом всех обстоятельств дела суд отменил постановление административной комиссии КАО г. Тюмени в отношении Татьяны Г., производство по делу об административном правонарушении прекратил. Жалобу Татьяны Г. удовлетворил".

Юристы подчеркивают: на практике такие казусы случаются регулярно. Люди не машины, они только управляют машинами. Но даже самому искусному водителю не чуждо ничто человеческое. А ошибаться - это очень по-человечески. Поэтому, если произошла ошибка, нужно идти в суд.

Раньше практика по данному вопросу была неоднозначная. Некоторые люди в мантиях придерживались правовой позиции, что правильно указать номер машины и другие данные - это обязанность водителя. Так что, мол, если оплачен не тот номер, значит, парковка не оплачена и надо штрафовать. Однако сейчас суды все чаще начинают принимать сторону водителей. При этом юристы советуют не тянуть с жалобами: если пропустить процессуальные сроки, то потом добиться исправления ошибки будет трудно. Практически невозможно.