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52 минуты назад

Автоинструктор предостерег водителей малолитражек от выезда на дорогу в снегопад

Газета.Ru

После обильного снегопада лучше воздержаться от поездок на городских автомобилях малого класса, которые неустойчивы на дороге из-за короткой колесной базы и высокого центра тяжести. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель и шеф-инструктор академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев.

Водителям малолитражек посоветовали не выезжать в снегопад
Фото: Михаил Воскресенский/РИА НовостиМихаил Воскресенский/РИА Новости

«Автомобили с коротким и высоким кузовом, исходя из их архитектуры, гораздо более склонны к возникновению заносов. Также значительные затруднения при передвижении после снегопада ожидаемы для водителей компактных городских машин – Opel Corsa, Mazda 2 и тому подобных», — пояснил Кабышев «Газете.Ru».

По его словам, автоматические коробки передач городских «компактов» склонны к перегреву и, в сочетании с малолитражными двигателями, не предназначены для того, чтобы долго работать с пробуксовкой, что после снегопада актуально при выезде из заснеженного двора. Перегрев масла в коробке на таких машинах возможен уже через 30-40 секунд после начала попыток выехать «враскачку», добавил эксперт.

«Следует помнить, что полный привод в таких условиях также не является панацеей. Он позволит развить более высокую скорость, но тормозить полноприводному автомобилю будет так же сложно, как моноприводному», — подчеркнул Кабышев.

В целом после сильного снегопада не следует пытаться выехать на дороги тем водителям, которые не уверены в своих силах относительно того, чтобы успешно откопать машину и выехать со стоянки, а также управлять автомобилем в сложных дорожных условиях, заключил эксперт.

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