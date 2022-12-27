Мантуров оценил объем продаж автомобилей в России

В 2022 году продажи новых автомобилей в России достигнут 800 тыс., рассказал в интервью ТАСС глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров.
"Объемы производства перешагнут отметку в 600 тыс. автомобилей. Объем продаж новых автомобилей ожидается в районе 800 тыс. единиц", - сообщил Мантуров.
По его словам, автопром в России пострадал больше, чем другие отрасли промышленности, однако к концу года ситуация в нем начала стабилизироваться.
В 2022 году после начала СВО большинство зарубежных автокомпаний остановили производство на заводах в России, а некоторые из них объявили о продаже активов и уходе с рынка. В частности, Renault продала свою долю в "АвтоВАЗе" государственному ФГУП "НАМИ", а московский завод - правительству Москвы. Nissan продал свои активы тому же НАМИ, а Mercedes-Benz - дилерскому холдингу "Автодом". Volkswagen покинул производственную площадку в Нижнем Новгороде, а Mazda продала свою долю завода во Владивостоке компании "Соллерс". Toyota объявила о прекращении производства автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге.
Ранее аналитическое агентство "Автостат" подсчитало, что средняя цена автомобиля с пробегом выросла с декабря 2021 года по декабрь 2022-го на 37%.