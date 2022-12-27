Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
1 час назад

Глава Минпромторга Мантуров оценил объем продаж автомобилей в России

Газета.Ru

В 2022 году продажи новых автомобилей в России достигнут 800 тыс., рассказал в интервью ТАСС глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров.

Мантуров оценил объем продаж автомобилей в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Объемы производства перешагнут отметку в 600 тыс. автомобилей. Объем продаж новых автомобилей ожидается в районе 800 тыс. единиц", - сообщил Мантуров.

По его словам, автопром в России пострадал больше, чем другие отрасли промышленности, однако к концу года ситуация в нем начала стабилизироваться.

В 2022 году после начала СВО большинство зарубежных автокомпаний остановили производство на заводах в России, а некоторые из них объявили о продаже активов и уходе с рынка. В частности, Renault продала свою долю в "АвтоВАЗе" государственному ФГУП "НАМИ", а московский завод - правительству Москвы. Nissan продал свои активы тому же НАМИ, а Mercedes-Benz - дилерскому холдингу "Автодом". Volkswagen покинул производственную площадку в Нижнем Новгороде, а Mazda продала свою долю завода во Владивостоке компании "Соллерс". Toyota объявила о прекращении производства автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге.

Ранее аналитическое агентство "Автостат" подсчитало, что средняя цена автомобиля с пробегом выросла с декабря 2021 года по декабрь 2022-го на 37%.

Автоэксперт,Mazda,Renault,Nissan,Toyota,Volkswagen,Mercedes-Benz,Денис Мантуров,Соллерс Авто,Минпромторг,Правительство Москвы,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители