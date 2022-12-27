Мантуров оценил объем продаж автомобилей в России

По его словам, автопром в России пострадал больше, чем другие отрасли промышленности, однако к концу года ситуация в нем начала стабилизироваться.

В 2022 году после начала СВО большинство зарубежных автокомпаний остановили производство на заводах в России, а некоторые из них объявили о продаже активов и уходе с рынка. В частности, Renault продала свою долю в "АвтоВАЗе" государственному ФГУП "НАМИ", а московский завод - правительству Москвы. Nissan продал свои активы тому же НАМИ, а Mercedes-Benz - дилерскому холдингу "Автодом". Volkswagen покинул производственную площадку в Нижнем Новгороде, а Mazda продала свою долю завода во Владивостоке компании "Соллерс". Toyota объявила о прекращении производства автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге.