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34 минуты назад

Инструктор назвал приемы, которые помогут уверенно управлять машиной на опасной дороге

Газета.Ru

Для повышения безопасности вождения на заснеженной дороге автомобилистам лучше всего иметь отточенные навыки экстренного торможения, переставки и работы с поперечной динамикой (заносом и сносом). Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель и шеф-инструктор академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев.

Работа с поперечной динамикой: как уверенно управлять машиной на опасной дороге
Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»Владимир Федоренко/РИА «Новости»

«Не всегда применимый, но главный спасительный элемент подготовки — экстренное торможение. Как показывает моя практика, 98% водителей не умеют эффективно экстренно тормозить. К примеру, на автомобилях без ABS нужно осваивать прерывистое импульсное торможение и отрабатывать более сложные элементы, вроде торможения на грани и за пределом сцепления. Торможение с ABS тоже требует определенных навыков», — рассказал Кабывшев.

По словам автоинструктора, в рамках контраварийной подготовки следует отработать экстренные переставки (резкий объезд препятствия с возвращением в ту же полосу) и перестроения из ряда, как со включенной, так и выключенной системой курсовой стабилизации. В нестандартной ситуации, к примеру, при потере колеса или сцепления на входе в поворот, приобретенные навыки на рефлекторном уровне помогут избежать ДТП, отмечает эксперт.

«Поперечная динамика – это все, что связано с движением автомобиля в поперечном направлении. Это перестроения, прохождения поворотов, работа со сносами, заносами, вращением вокруг вертикальной оси. Каждый водитель должен уметь различать, разного рода поперечные скольжения, чтобы избежать потери контроля над автомобилем», — подчеркнул собеседник.

Автоэксперт,
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