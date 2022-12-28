Работа с поперечной динамикой: как уверенно управлять машиной на опасной дороге

Для повышения безопасности вождения на заснеженной дороге автомобилистам лучше всего иметь отточенные навыки экстренного торможения, переставки и работы с поперечной динамикой (заносом и сносом). Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель и шеф-инструктор академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев.

«Не всегда применимый, но главный спасительный элемент подготовки — экстренное торможение. Как показывает моя практика, 98% водителей не умеют эффективно экстренно тормозить. К примеру, на автомобилях без ABS нужно осваивать прерывистое импульсное торможение и отрабатывать более сложные элементы, вроде торможения на грани и за пределом сцепления. Торможение с ABS тоже требует определенных навыков», — рассказал Кабывшев.

По словам автоинструктора, в рамках контраварийной подготовки следует отработать экстренные переставки (резкий объезд препятствия с возвращением в ту же полосу) и перестроения из ряда, как со включенной, так и выключенной системой курсовой стабилизации. В нестандартной ситуации, к примеру, при потере колеса или сцепления на входе в поворот, приобретенные навыки на рефлекторном уровне помогут избежать ДТП, отмечает эксперт.