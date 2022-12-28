Автоэксперт высказался об идее вычислять автомобилистов без ОСАГО по камерам

«Было бы очень здорово, если бы эти проверки получились и действительно стали вылавливать машины, которые ездят без ОСАГО. Тут нет вопроса безопасности, тут есть вопрос того, чтобы люди были защищены и имели возможность получить возмещение», — сказал Гуляев в беседе с телеканалом «360».