Автоэксперт высказался об идее вычислять автомобилистов без ОСАГО по камерам

Автоэксперт Роман Гуляев назвал хорошей идеей вычислять автомобилистов без ОСАГО на российских дорогах по камерам, так как эта мера позволит защитить права водителей в случае ДТП.
«Было бы очень здорово, если бы эти проверки получились и действительно стали вылавливать машины, которые ездят без ОСАГО. Тут нет вопроса безопасности, тут есть вопрос того, чтобы люди были защищены и имели возможность получить возмещение», — сказал Гуляев в беседе с телеканалом «360».
Он напомнил, что в настоящее время наличие ОСАГО проверяют только сотрудники ГИБДД при остановке.
Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.