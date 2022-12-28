Депутат Нилов выступил против штрафов с камер за отсутствие ОСАГО

«Привлекать водителей за отсутствие ОСАГО через камеры? Нет и еще раз нет! Никаких пилотных проектов и экспериментов. Единственный итог, который нас может ждать — это рождение очередного инструмента отъема денег у населения. И так уже бюджеты пухнут от штрафов, без устали штампующихся при помощи этих всевидящих фотофиксаторов», — написал Нилов.