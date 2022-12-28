Депутат Нилов выступил против штрафов с камер за отсутствие ОСАГО

Возможность штрафовать водителей за отсутствие действующих полисов ОСАГО благодаря дорожным камерам станет инструментом отъема денег у населения. Об этом заявил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, раскритиковав инициативу в своем Telegram-канале.
«Привлекать водителей за отсутствие ОСАГО через камеры? Нет и еще раз нет! Никаких пилотных проектов и экспериментов. Единственный итог, который нас может ждать — это рождение очередного инструмента отъема денег у населения. И так уже бюджеты пухнут от штрафов, без устали штампующихся при помощи этих всевидящих фотофиксаторов», — написал Нилов.
По мнению парламентария, для борьбы с поддельными полисами или их отсутствием должен быть задействован человеческий ресурс.
«Пусть те же камеры передают сигнал патрулям. А инспекторы ДПС останавливают авто и проверяют, соответствует полученный сигнал действительности или нет. Вот это был бы продуктивный эксперимент», — уверен он.
Ранее президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил в беседе с «Известиями», что в следующем году в РФ планируется запустить механизм проверок наличия полиса ОСАГО с помощью камер дорожного движения. Таким образом, водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам, отметил Уфимцев.