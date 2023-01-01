Гаишники ловят подгулявших водителей. Какие процедуры они могут нарушать?

Употребление спиртного даже в небольших дозах сурово наказывается, так как из-за алкогольного опьянения резко повышает риск ДТП. В ГИБДД регулярно проводят профилактические рейды и ловят подгулявших водителей, однако бывает и так, что процедура проверки проходит с нарушениями. Как именно должны действовать полицейские, разбирался «Рамблер».

Фото: ТАСС ТАСС

Допустимая погрешность

Видео дня

Садится за руль запрещено после любой дозы алкоголя, однако примечанием к статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) регулируется возможная суммарная погрешность, выявляемая приборами.

В частности, наказание предусмотрено за превышение 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или концентрации этилового спирта в крови в размере 0,3 и более грамма на один литр. Если значение меньше, водитель наказан не будет.

Нарушения при процедуре медосвидетельствования

Закон четко регламентирует и процедуру медосвидетельствования, если водитель, остановленный сотрудниками полиции, заподозрен в употреблении алкоголя. В частности, инспектор должен отстранить водителя от управления автомобилем, составив при этом соответствующий протокол. В нем должны быть озвучены основания для отстранения. Документ составляется и подписывается в присутствии двух понятых или под видеозапись.

Сам порядок проведения процедуры медосвидетельствавания описывается в приказе МВД России от 23.08.2017 №664.

«Основаниями для отстранения от управления транспортным средством являются: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке», - отмечается в приказе.

При этом перед освидетельствованием на состояние алкогольного опьянения инспектор обязан рассказать, как именно будет применяться алкотестер. Также по требованию водителя он обязан предъявить документы на измерительный прибор, в том числе свидетельство о его поверке.

Затем инспектор непосредственно проводит освидетельствование путем отбора пробы выдыхаемого воздуха. В случае превышения предельно допустимой концентрации составляется акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения по форме, утвержденной приказом МВД РФ. Копию акта инспектор обязан выдать водителю, который подписывает его, согласившись с результатом теста или не согласившись. В случае несогласия водитель должен быть направлен на медицинское освидетельствование, о чем составляется протокол, напоминает AutoLex.Net.

Если по каким-либо причинам инспектор отказывается провести освидетельствование, то необходимо обратить на это внимание понятых и в графе «Пройти медицинское освидетельствование», написать «Не отказывался».

Если медосвидетельствование, проведенное в медицинском учреждении, не выявило признаков алкогольного опьянения, можно подать жалобу в прокуратуру на действия сотрудника полиции.

Когда можно садиться за руль после застолья?

Запрет на вождение в нетрезвом виде действует не случайно. Человек после употребления алкоголя, даже небольшого его количества, не всегда способен верно оценить обстановку на дороге и преуменьшает опасность, также у него замедляется реакция. Все это резко повышает риск аварии.

То, как быстро человек после употребления горячительных напитков придет в норму, зависит от множества факторов. Прежде всего, от количества и крепости употребленного алкоголя. Свою роль также могут сыграть вес, возраст, уровень метаболизма, пол и другие параметры, напоминает РИА Новости.

При этом примерное выведение из организма 40% водки для человека весом 60 кг составляет около шести часов, а пива – в районе часа.

Управление автомобилем в состоянии похмелья, зачастую даже опаснее, чем в легкой степени опьянения из-за постинтоксикационное состояния, которое сопровождается слабостью, головной болью, сонным состоянием. В сумме эти факторы приводят к снижению внимания и ухудшению реакции, пояснил «Газете.ру» нарколог-психиатр «Центра лечения и реабилитации зависимых «Здравница» Андрей Болонкин.

Для того, чтобы быстрее избавиться от последствий употребления спиртного необходимо соблюдать ряд правил еще во время застолья. Во-первых, не пить на голодный желудок, во-вторых, запивать горячительные напитки обычной водой, в-третьих, не забывать о закуске.