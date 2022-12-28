Почему автомобиль с инжектором дёргается при движении?

Автолюбители, имеющие машину с инжектором, замечают, что она иногда дёргается при движении, когда двигатель уже горячий. Существуют способы диагностики и устранения данной неполадки, такую работу можно выполнить своими силами.

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Часто бывает так, что и при тёплой, и при холодной погоде мотор заводится с полоборота, но даже если он горячий, дёргается при движении машины. Причин такого поведения ДВС много, но существует самая главная – засорена система инжекторного впрыска топлива.

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В таком случае рекомендуется провести диагностику всей системы.

Выполнить такую работу самостоятельно можно, но сложно. К тому же, понадобятся специальные технические приспособления. Будет необходим компрессор для измерения компрессии в цилиндрах. Следует запастись микрокомпьютером, имеющим функцию диагностики работы двигателя. Во втором случае можно использовать бортовой компьютер, но при наличии такой функции.

Необходим манометр, с помощью которого нужно будет измерить уровень давления топлива, он же может понадобиться для диагностики топливного насоса. Следует запастись омметром для того, чтобы измерить напряжение в аккумуляторе. Надо приготовить и светодиодный пробник.

Перед диагностикой мотора нужно обязательно проверить свечи зажигания.

Если двигатель заводится при малейшем повороте ключа зажигания и не дёргается при движении на горячую, то дело не в свечах. Следует прислушаться к мотору, так как он может подтраивать, но лишь периодически.

Возрастает также расход топлива, силовой агрегат «чихает», когда заводят машину. Прогрев ДВС не помогает, так как даже на горячую мотор тоже работает очень плохо.

Все перечисленные факторы указывают на необходимость чистки инжектора.

Сначала его нужно промыть. Существеют жидкостная промывка, когда вместо шланга подачи топлива подсоединяют трубку со специального промывочного оборудования. Подобная процедура проводится на горячую.

Существует также ультразвуковая промывка двигателя.

Сначала нужно снять форсунки, а вместо них установить ультразвуковой модуль. После его включения весь процесс проходит в автоматическом режиме.

Такая очистка инжектора является ответственой процедурой, по этой причине её нужно выполнять лишь на проверенной СТО. Данную работу должен выполнять квалифицированный специалист.

Существует строгое требование – если неправильно выбрать время, то инжектор можно загубить. В таком случае машина просто не будет заводиться. После промывки системы непосредственного впрыска топлива крайне важно начать контролировать её работу.

Нельзя допускать, чтобы в неё попала вода, так как это выведет форсунки из строя, а также фильтр и топливный насос.