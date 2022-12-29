Что общего у нового «Москвича» и КАМАЗа: три элемента

Автомобильные эксперты назвали элементы, которые новый «Москвич» перенял от популярного в России КАМАЗа.
«Оказывается, по документам «Москвич» – не «Москвич». Это КАМАЗ-2135. Именно такой отраслевой индекс зашит в ОТТС кроссовера», – отмечают эксперты.
У новых кроссоверов будут VIN, которые принадлежат КАМАЗу, поэтому россиян просят не удивляться.
КАМАЗ повлиял и на мощность двигателя «Москвича»: выпущенные в Китае модели будут иметь мощность в 136 л.с., а выпущенные в России решили увеличить до 150 л.с. При этом объем двигателя менять не стали.
На авто механическая коробка передач, которая делает машину достаточно быстрой, по мнению экспертов. Также отмечается, что для автомобиля рекомендуется бензин АИ-92, передает «За рулем».