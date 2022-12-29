Что общего у нового «Москвича» и КАМАЗа: три элемента

Автомобильные эксперты назвали элементы, которые новый «Москвич» перенял от популярного в России КАМАЗа.

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«Оказывается, по документам «Москвич» – не «Москвич». Это КАМАЗ-2135. Именно такой отраслевой индекс зашит в ОТТС кроссовера», – отмечают эксперты.

У новых кроссоверов будут VIN, которые принадлежат КАМАЗу, поэтому россиян просят не удивляться.

КАМАЗ повлиял и на мощность двигателя «Москвича»: выпущенные в Китае модели будут иметь мощность в 136 л.с., а выпущенные в России решили увеличить до 150 л.с. При этом объем двигателя менять не стали.