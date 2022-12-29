Как поступать по-умному на зимних дорогах

Ошибки на дорогах допускают любые водители – как новички, так и опытные. А вождение автомобиля зимой способно многократно увеличить их риск. Эксперты дали несколько советов на тему того, как водитель может обеспечить безопасность себе и автомобилю в это время года. Помните о них и руководствуйтесь здравым смыслом, и с вами обязательно все будет в порядке.

Фото: ©Shutterstock/Fotodom ©Shutterstock/Fotodom

Выбирайте подходящую скорость на зимних дорогах

Видео дня

При плохих погодных условиях не стоит ориентироваться на установленное законом ограничение скорости. Оптимальным выбором для вашей безопасности будет использование скорости в четыре раза меньше той, которая разрешена на этом участке дороги.

Возьмите с собой все необходимое и узнайте о погоде

Не следует выезжать из дома, если вы не узнали прогноз погоды, советует издание Driving-tests.org. Разумеется, снег и лед могут образоваться на дорогах и совершенно внезапно, но лучше все-таки разузнать о метеорологических условиях заранее.

Кроме того, ни в коем случае никуда не выезжайте, если в вашей машине нет всего необходимого для помощи в экстремальной ситуации:

дополнительной теплой одежды;

фонарика и запасных батареек для него;

внешнего аккумулятора для телефона;

скребка для льда;

спичек;

запаса еды и воды;

аптечки первой помощи.

Пренебрежение хотя бы одним пунктом из этого списка может погубить вас на зимней дороге, а его соблюдение – напротив, спасти вам жизнь.

Возите в багажнике цепи противоскольжения для экстренных ситуаций

В городе ездить с цепями запрещено, да и зимой в этом нет нужды – почти по всей России езда на летней резине в это время года запрещена, а шипованных шин для сцепления с дорогой по умолчанию достаточно. Но возить в багажнике комплект цепей на случай, если вдруг начнется сильнейший снегопад или если вы планируете ехать в горы, – далеко не худший совет по обеспечению вашей безопасности.

Не садитесь за руль, если перед этим вы пили или очень устали

Если от усталости вы сомневаетесь в своих водительских навыках или плохо себя чувствуете, то лучше отмените поездку, снимите номер в гостинице, вызовите такси или попросите кого-то другого отвезти вас. Все это будет для вас гораздо безопаснее, особенно зимой. А по поводу алкоголя – помните, что вне зависимости от времени года вождение в пьяном виде в России наказывается сначала административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственностью.

Не выходите из машины без крайней необходимости

Одна из самых больших ошибок, которую может совершить зимой застрявший в снежном или ледяном плену автомобилист, – это выйти из машины, чтобы отправиться за помощью.